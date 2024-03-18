Новые оппозиционные лидеры в РФ — политтехнолог объяснил, станут ли они угрозой для Путина

Политтехнолог Руслан Рохов объяснил, что ни один из представителей российской оппозиции не перспективен. Речь идет о гражданском деятеле Юлии Навальной, оппозиционере Гарри Каспарове и бизнесмене Михаиле Ходорковском. Эксперт объяснил, что все они только прогнозируют и размышляют над тем, какой может быть Россия, но на режим российского диктатора Владимира Путина не влияют.

Об этом политтехнолог сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 18 марта.

Могут ли новые лидеры российской оппозиции стать врагами для Путина

Рохов отметил, что представители нынешней оппозиции РФ занимаются лишь тем, что улучшают условия проживания российских мигрантов в Европе, каковыми они и есть. При этом оппозиционеры никак не занимаются ситуацией внутри страны и не влияют на то, чтобы в перспективе режим Путина упал.

Вдобавок, политтехнолог подчеркнул, что без падения и проигрыша России, никакие изменения в этой стране невозможны. Следовательно, о лидерстве этих оппозиционеров, по его словам, говорить не стоит.

"Фактически лидеры будущей оппозиции, которая могла бы что-то сделать в РФ, это те, кто сегодня находятся в Украине. Поддерживающие Украину, которые стимулируют появление новых добровольческих объединений из гражданских федераций, которые бы воевали на стороне Украины и в перспективе могли освободить РФ. Единственный способ обеспечить свободу РФ — это сегодня активно помогать Украине, чтобы мы победили в войне за независимость и в перспективе помогли им бороться за свободу и против тирании", — заверил политтехнолог.

Напомним, этот вопрос также прокомментировал первый заместитель СНБО Степан Гавриш и объяснил, что у России нет либеральной оппозиции. По его словам, оппозиция не способна вывести людей на улицы для протестов, а тем более свергнуть с должности Путина.

Также мы писали, что аналитик издания Reuters назвал фактор, который сможет остановить Путина. По прогнозу эксперта, на диктатора может повлиять только нефть, а именно ее экспорт.