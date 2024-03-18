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Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

18 березня 2024 р. 16:00

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16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

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16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

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15:07 РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

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14:15 Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

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13:21 НМТ у творчих університетах — Гришина прокоментувала перспективу скасування тесту

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12:20 В Україні хочуть скасувати заочну форму навчання – нардеп розповіла про наслідки

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Політтехнолог Руслан Рохов пояснив, що жоден з представників російської опозиції не перспективний. Йдеться про громадянську діячку Юлію Навальну, опозиціонера Гаррі Каспарова та бізнесмена Михайла Ходорковського. Експерт пояснив, що всі вони лише прогнозують та розмірковують над тим, якою може бути Росія, але на режим російського диктатора Володимира Путіна не впливають.

Про це політтехнолог повідомив в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 18 березня.

Чи можуть нові лідери російської опозиції стати ворогами для Путіна

Рохов зауважив, що представники нинішньої опозиції РФ займаються лише тим, що покращують умови проживання російських мігрантів в Європі, якими вони є також. При цьому опозиціонери ніяким чином не займаються ситуацією всередині країни і не впливають на те, щоб в перспективі режим Путіна впав. 

На додаток, політтехнолог наголосив, що без падіння та програшу Росії, жодні зміни в цій країні неможливі. Відтак, про лідерство цих опозиціонерів, за його словами говорити не варто.

"Фактично лідери майбутньої опозиції, яка б могла щось зробити в РФ, це ті, хто сьогодні перебувають в Україні. Які підтримують Україну, які стимулюють появу нових добровольчих об'єднань з громадянських федерацій, які б воювали на боці України і в перспективі могли звільняти РФ. Єдиний спосіб забезпечити свободу РФ — це сьогодні активно допомагати Україні, щоб ми перемогли у війні за незалежність і в перспективі допомогли їм боротись за свободу і проти тиранії", — запевнив політтехнолог.

Нагадаємо, це питання також прокоментував перший заступник РНБО Степан Гавриш і пояснив, що в Росії немає ліберальної опозиції. За його словами, опозиція не здатна вивести людей на вулиці для протестів, а тим більше скинути з посади Путіна.

Також ми писали, що аналітик видання Reuters назвав фактор, який зможе зупинити Путіна. За прогнозом експерта на диктатора може вплинути лише нафта, а саме її експорт.

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15:43 У Києві пʼяний водій скоїв потрійну ДТП — внаслідок аварії постраждали двоє людей

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15:40 Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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