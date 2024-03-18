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Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

Наскільки впливовою є опозиція в РФ — ексзаступник РНБО розповів як зупинити Путіна

18 березня 2024 р. 14:15

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Перший заступник Ради національної безпеки і оборони у 2008-2011 роках Степан Гавриш пояснив, що в Росії наразі немає ліберальної опозиції і вона не має жодної підтримки. За його словами, опозиція не здатна вивести людей на вулиці для протестів, а тим більше скинути з посади російського диктатора Володимира Путіна.

Про це експосадовець повідомив в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 18 березня.

Як опозиція РФ впливає на громадян

Гавриш зауважив, що опозиція в Росії практично не має жодного впливу на громадян, які ще й не підтримують її. Антипутінські заклики навіть не беруть до уваги.

"Вона не здатна вивести людей на протести і навіть смерть Навального не призвела до масових мітингів. Вона розколота більшій частині країни з нею працюють ФСБ і різні агенти впливу, які продовжують тримати цей розкол. Вона фактично займається лише тим, що оцінює з теплої ванни війну Путіна з Україною і чекає поки щось зміниться для того, щоб заявити право на владу, про яке навіть сьогодні не говорять", — наголосив експерт.

При цьому ексзаступник РНБО підкреслив, що саме ті політики, які виїхали з Росії і живуть в Україні є реальними представниками опозиції, бо, мовляв, розуміють єдиний спосіб припинення "путінізму". Як вказує Гавриш, до зміни ідеології в Росії може призвести лише перемога України на фронті.

"До цього часу не створені системи, які допомагали би Україні. Так, деякі з них збирають гуманітарну допомогу для України, але в цілому вона займається тим, що намагається пристосуватися до життя на заході, забути про існування Росії, використовуючи це лише протистояння з Путіним персонально, як спосіб отримання грантів з боку світових урядів. Думаю, що така опозиція не має жодного сенсу", — переконаний Гавриш.

Підсумовуючи, експерт запевнив, що в Росії опозиція не знайшла способів впливу на авдиторію РФ. Крім того, голосування опозиції на виборах 17 березня — це не просто стратегічна помилка, як вважає Гавриш, а це "підспівування Путіну".

Нагадаємо, 18 березня Центральна виборча комісія Росії повідомила, що Володимир Путін за попередніми даними здобув 87,29% голосів на президентських виборах.

Також ми писали, що світові лідери відреагували на перемогу Путіна на президентських виборах у Росії та засудили такі результати.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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