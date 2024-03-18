Насколько влиятельная оппозиция в РФ — экс-заместитель СНБО рассказал как остановить Путина

Первый заместитель Совета национальной безопасности и обороны в 2008-2011 годах Степан Гавриш объяснил, что у России пока нет либеральной оппозиции и у нее нет никакой поддержки. По его словам, оппозиция не способна вывести людей на улицы для протестов, а тем более свергнуть с должности российского диктатора Владимира Путина.

Об этом экс-чиновник сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 18 марта.

Как оппозиция РФ влияет на граждан

Гавриш отметил, что оппозиция в России практически не оказывает никакого влияния на граждан, которые еще и не поддерживают ее. Антипутинские призывы даже не принимают во внимание.

"Она не способна вывести людей на протесты и даже смерть Навального не привела к массовым митингам. Она расколота в большей части страны с ней и работают ФСБ и различные агенты влияния, которые продолжают держать этот раскол. Она фактически занимается тем, что оценивает из теплой ванны войну Путина с Украиной и ждет пока что-нибудь изменится для того, чтобы заявить право на власть, о котором даже сегодня не говорят", — подчеркнул эксперт.

При этом экс-заместитель СНБО подчеркнул, что именно те политики, которые уехали из России и живут в Украине, являются реальными представителями оппозиции, потому что, мол, понимают единственный способ прекращения "путинизма". Как указывает Гавриш, к изменению идеологии в России может привести только победа Украины на фронте.

"До сих пор не созданы системы, которые помогали бы Украине. Да, некоторые из них собирают гуманитарную помощь для Украины, но в целом она занимается тем, что пытается приспособиться к жизни на западе, забыть о существовании России, используя это лишь противостояние с Путиным персонально, как способ получения грантов со стороны мировых правительств. Думаю, что такая оппозиция не имеет никакого смысла", — убежден Гавриш.

Подытоживая, эксперт заверил, что в России оппозиция не нашла способов влияния на аудиторию РФ. Кроме того, голосование оппозиции на выборах 17 марта — это не просто стратегическая ошибка, как считает Гавриш, а это "подпевание Путину".

Напомним, 18 марта Центральная избирательная комиссия России сообщила, что Владимир Путин по предварительным данным получил 87,29% голосов на президентских выборах.

Также мы писали, что мировые лидеры отреагировали на победу Путина на президентских выборах в России и осудили такие результаты.