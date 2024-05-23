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Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

23 мая 2024 г. 18:30

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18:30 Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

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18:30 Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

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18:07 Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

Text

14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

Text

14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

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08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

Народный депутат Сергей Евтушок сообщил о масштабных хищениях в сфере закупок, выявленных Временной следственной комиссией (ВСК). По его словам, с начала полномасштабной войны сумма тендеров составила полтора триллиона гривен.

Об этом нардеп рассказал в эфире программы "Ранок.LIVE" в четверг, 23 мая.

Хищение по тендерам

По словам Евтушек, более 10% из суммы тендеров на полтора триллиона гривен были похищены или выведены из бюджета.

" Мы зафиксировали, как стадионы строятся за 150 млн гривен, кто являются подрядчиками, как медицинское оборудование закупается вдвое или втрое дороже, чем на рынке ", — отметил нардеп.

Ранее Евтушек заявил, что украинские власти легитимны, и никакие российские ИПСО не должны раскалывать наше общество. Он объяснил, что из-за военного положения в Украине нет возможности провести выборы.

Также мы писали, что Визырский сельский совет в Одесской области объявил тендер, чтобы узнать границы села. На эти цели во время войны готовы потратить около полутора миллионов гривен.

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18:50 Более 4 миллионов на асфальт — в Измаиле снова объявлен тендер на ремонт дорог

18:47 Зеленский провел очередную Ставку — о чем говорилось

18:33 В ТЦК рассказали, действительно ли они работают круглосуточно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Мобилизация по-новому — как украинцам за границей обновить свои данные

18:20 Пытался получить тендеры в Николаевской области — за взяточничество будут судить нардепа

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18:30 Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

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18:07 Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

Text

14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

Text

14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

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08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса