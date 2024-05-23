Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

Народный депутат Сергей Евтушок сообщил о масштабных хищениях в сфере закупок, выявленных Временной следственной комиссией (ВСК). По его словам, с начала полномасштабной войны сумма тендеров составила полтора триллиона гривен.

Об этом нардеп рассказал в эфире программы "Ранок.LIVE" в четверг, 23 мая.

Хищение по тендерам

По словам Евтушек, более 10% из суммы тендеров на полтора триллиона гривен были похищены или выведены из бюджета.

" Мы зафиксировали, как стадионы строятся за 150 млн гривен, кто являются подрядчиками, как медицинское оборудование закупается вдвое или втрое дороже, чем на рынке ", — отметил нардеп.

Ранее Евтушек заявил, что украинские власти легитимны, и никакие российские ИПСО не должны раскалывать наше общество. Он объяснил, что из-за военного положения в Украине нет возможности провести выборы.

Также мы писали, что Визырский сельский совет в Одесской области объявил тендер, чтобы узнать границы села. На эти цели во время войны готовы потратить около полутора миллионов гривен.