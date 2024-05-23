Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Народний депутат Сергій Євтушок заявив, що українська влада є легітимною, і жодні російські ІПСО не повинні розколювати наше суспільство. Він пояснив, що через воєнний стан в Україні немає можливості провести вибори.

Про це нардеп розповів в ефірі програми Ранок.LIVE у четвер, 23 травня.

Легітимність української влади

"По-перше, у нас не припиняється легітимність президента після дня інавгурації. По-друге, якщо в когось є найменші сумніви щодо легітимності, я вважаю, що ці питання можна буде вирішити в судовому порядку після війни. По-третє, якщо хтось має практичний досвід проведення виборів під час війни, будь ласка, поділіться цим досвідом, і ми без проблем зробимо це в Україні", — заявив депутат.

Євтушок також зазначив, що після завершення війни можуть з'явитися люди, які стверджуватимуть, що, попри нібито втрату Володимиром Зеленським своїх повноважень, він продовжив здійснювати підписання законодавчих документів.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що всі, хто ставить під сумнів легітимність чинного президента, є ворогами України.

Також ми писали, що голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що команда Володимира Зеленського може піти на наступні вибори, які можуть відбутися у 2025 році.Таким чином Зеленський може повторити сценарій другого президента країни Леоніда Кучми.