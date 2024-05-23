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Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

23 травня 2024 р. 17:02

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18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

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17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Text

14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Text

14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

Text

14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

Text

11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

Text

11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

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08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

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Народний депутат Сергій Євтушок заявив, що українська влада є легітимною, і жодні російські ІПСО не повинні розколювати наше суспільство. Він пояснив, що через воєнний стан в Україні немає можливості провести вибори.

Про це нардеп розповів в ефірі програми Ранок.LIVE у четвер, 23 травня.

Легітимність української влади

"По-перше, у нас не припиняється легітимність президента після дня інавгурації. По-друге, якщо в когось є найменші сумніви щодо легітимності, я вважаю, що ці питання можна буде вирішити в судовому порядку після війни. По-третє, якщо хтось має практичний досвід проведення виборів під час війни, будь ласка, поділіться цим досвідом, і ми без проблем зробимо це в Україні", — заявив депутат.

Євтушок також зазначив, що після завершення війни можуть з'явитися люди, які стверджуватимуть, що, попри нібито втрату Володимиром Зеленським своїх повноважень, він продовжив здійснювати підписання законодавчих документів.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що всі, хто ставить під сумнів легітимність чинного президента, є ворогами України.

Також ми писали, що голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що команда Володимира Зеленського може піти на наступні вибори, які можуть відбутися у 2025 році.Таким чином Зеленський може повторити сценарій другого президента країни Леоніда Кучми.

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17:50 Колишній охоронець російської катівні намагався сховатися у лавах ЗСУ, — СБУ

17:50 6,6 мільйонів тонн — Україна досягла найбільшого показника експорту

17:30 Знищення друкарні у Харкові — у прокуратурі з'ясували, які ракети застосувала Росія

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:20 Збирали та продавали зброю окупантів — на Миколаївщині викрили торговців боєприпасами

17:16 Київський військком пояснив, у якому випадку чоловікам треба оновлювати дані саме в ТЦК

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14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

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14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

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14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

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08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

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