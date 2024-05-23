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Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

23 мая 2024 г. 17:02

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17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

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14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

Text

14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Text

11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

Text

08:55 В Украине могут мобилизовать 2–3% трудового фонда, — экономист Сергей Фурса

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Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что украинская власть легитимная, и никакие российские ИПСО не должны раскалывать наше общество. Он объяснил, что из-за военного положения в Украине нет возможности провести выборы.

Об этом нардеп рассказал в эфире программы Ранок.LIVE в четверг, 23 мая.

Легитимность украинской власти

"Во-первых, у нас не прекращается легитимность президента после дня инаугурации. Во-вторых, если у кого-то есть малейшие сомнения в легитимности, я считаю, что эти вопросы можно будет решить в судебном порядке после войны. В-третьих, если у кого-то есть практический опыт проведения выборов во время войны, пожалуйста, поделитесь этим опытом, и мы без проблем сделаем это в Украине", — заявил депутат.

Евтушек также отметил, что после завершения войны могут появиться люди, которые будут утверждать, что, несмотря на якобы утрату Владимиром Зеленским своих полномочий, он продолжил подписание законодательных документов.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что все, кто ставит под сомнение легитимность действующего президента, являются врагами Украины.

Также мы писали, что председатель правления института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что команда Владимира Зеленского может пойти на следующие выборы, которые могут пройти в 2025 году. Таким образом, Зеленский может повторить сценарий второго президента страны Леонида Кучмы.

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17:16 Киевский военком объяснил, в каком случае мужчинам нужно обновлять данные именно в ТЦК

16:56 НБУ ограничит переводы между физлицами — что известно

16:50 Россиянам опасно находиться в Крыму и Черном море — разведка Британии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:48 Сколько европейцев готовы принимать украинских беженцев — в странах ЕС провели опрос

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17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

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14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

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14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

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14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

Text

13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:30 Попович назвал количество российских военных на границе с Харьковщиной и Сумщиной

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11:01 Экс-нардеп Томенко прокомментировал мобилизацию осужденных

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