Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что украинская власть легитимная, и никакие российские ИПСО не должны раскалывать наше общество. Он объяснил, что из-за военного положения в Украине нет возможности провести выборы.

Об этом нардеп рассказал в эфире программы Ранок.LIVE в четверг, 23 мая.

Легитимность украинской власти

"Во-первых, у нас не прекращается легитимность президента после дня инаугурации. Во-вторых, если у кого-то есть малейшие сомнения в легитимности, я считаю, что эти вопросы можно будет решить в судебном порядке после войны. В-третьих, если у кого-то есть практический опыт проведения выборов во время войны, пожалуйста, поделитесь этим опытом, и мы без проблем сделаем это в Украине", — заявил депутат.

Евтушек также отметил, что после завершения войны могут появиться люди, которые будут утверждать, что, несмотря на якобы утрату Владимиром Зеленским своих полномочий, он продолжил подписание законодательных документов.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что все, кто ставит под сомнение легитимность действующего президента, являются врагами Украины.

Также мы писали, что председатель правления института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что команда Владимира Зеленского может пойти на следующие выборы, которые могут пройти в 2025 году. Таким образом, Зеленский может повторить сценарий второго президента страны Леонида Кучмы.