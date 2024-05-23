Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Народний депутат Сергій Євтушок повідомив про масштабні розкрадання у сфері закупівель, виявлені Тимчасовою слідчою комісією (ТСК). За його словами, від початку повномасштабної війни сума тендерів склала півтора трильйона гривень.

Про це нардеп розповів в ефірі програми Ранок.LIVE у четвер, 23 травня.

Розкрадання з тендерів

За словами Євтушок , більше 10% з суми тендерів на півтора трильйона гривень було викрадено або виведено з бюджету.

"Ми зафіксували, як стадіони будуються за 150 млн гривень, хто є підрядниками, як медичне обладнання закуповується вдвічі або втричі дорожче, ніж на ринку", — зазначив нардеп.

Раніше Євтушок заявив, що українська влада є легітимною, і жодні російські ІПСО не повинні розколювати наше суспільство. Він пояснив, що через воєнний стан в Україні немає можливості провести вибори.

Також ми писали, що Визирська сільська рада на Одещині оголосила тендер, щоб дізнатися межі села. На ці цілі під час війни готові витратити близько півтора мільйона гривень.