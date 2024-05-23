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Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

23 травня 2024 р. 18:30

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18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

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18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Text

14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Text

14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

Text

11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

Text

11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

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08:55 В Україні можуть мобілізувати 2–3% трудового фонду, — економіст Сергій Фурса

Народний депутат Сергій Євтушок повідомив про масштабні розкрадання у сфері закупівель, виявлені Тимчасовою слідчою комісією (ТСК). За його словами, від початку повномасштабної війни  сума тендерів склала півтора трильйона гривень.

Про це нардеп розповів в ефірі програми Ранок.LIVE у четвер, 23 травня.

Розкрадання з тендерів 

За словами Євтушок , більше 10% з суми тендерів на півтора трильйона гривень було викрадено або виведено з бюджету.

"Ми зафіксували, як стадіони будуються за 150 млн гривень, хто є підрядниками, як медичне обладнання закуповується вдвічі або втричі дорожче, ніж на ринку", — зазначив нардеп.

Раніше Євтушок заявив, що українська влада є легітимною, і жодні російські ІПСО не повинні розколювати наше суспільство. Він пояснив, що через воєнний стан в Україні немає можливості провести вибори.

Також ми писали, що Визирська сільська рада на Одещині оголосила тендер, щоб дізнатися межі села. На ці цілі під час війни готові витратити близько півтора мільйона гривень. 

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19:38 Малюк заявив про успішне застосування оновлених дронів Sea Baby

19:25 Журналісти показали, якою зброєю воюють українські захисники через дефіцит допомоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:20 У ТЦК роз'яснили, що означають статуси у картці військовозобов'язаного

19:10 В місті не залишилось вцілілих будівель — військові показали кадри зруйнованого Вовчанська

19:00 Дитина не могла їсти — у Львові лікарі прооперували 8-річну дівчинку

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18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

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18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

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17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

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14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Text

14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

Text

13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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11:30 Попович назвав кількість російських військових на кордоні із Харківщиною та Сумщиною

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11:01 Екснардеп Томенко прокоментував мобілізацію засуджених

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