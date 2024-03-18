Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации arrow
Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

18 марта 2024 г. 20:52

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Text

19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

Text

18:55 Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE

Text
Эксклюзив

18:33В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:25 Масштабная реформа дошкольного образования — Гришина рассказала, что изменится

Text
Эксклюзив

17:13В НГУ рассказали, что происходит на фронте и хватает ли бойцам оружия

Text
Эксклюзив

17:06Эксперт объяснил, насколько в Украине может подорожать доставка газа

Text

16:00 Новые оппозиционные лидеры в РФ — политтехнолог объяснил, станут ли они угрозой для Путина

Text

15:37 Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Text

19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

Text

18:55 Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE

Text
Эксклюзив

18:33 В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:25 Масштабная реформа дошкольного образования — Гришина рассказала, что изменится

Text
Эксклюзив

17:13 В НГУ рассказали, что происходит на фронте и хватает ли бойцам оружия

Text
Эксклюзив

17:06 Эксперт объяснил, насколько в Украине может подорожать доставка газа

Text

16:00 Новые оппозиционные лидеры в РФ — политтехнолог объяснил, станут ли они угрозой для Путина

Text

15:37 Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Народный депутат Украины Сергей Демченко рассказал, что на заседание ходят чуть больше половины нардепов из профильного комитета, рассматривающего законопроект о мобилизации. Соответственно, принятие закона сильно задерживается. Отдельно чиновник отметил рассмотрение правок, за которые также невозможно проголосовать в Раде, из-за отсутствия их авторов.

Об этом нардеп сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 18 марта.

Как депутаты затягивают принятие законопроекта о мобилизации

Демченко указал, что количество поправок к законопроекту о мобилизации очень велико. Однако депутаты не могут их принять из-за отсутствия на заседаниях авторов этих правок.

"Комитет рассматривает только те правки, по которым приходят авторы поправок. Ну, наверное, процентов 20 от авторов приходит на заседание комитета. И соответственно, это количество поправок, то, что говорят, что рассмотрено, не означает, что каждая из этих поправок, дошедшая до этого количества, обсуждается на комитете во время заседаний. Каждый из авторов поправок должен поставить на учет свою правку, если она не была учтена комитетом", — отметил нардеп.

Народный избранник говорит, что последней принятой поправкой было решение о функционале ТЦК. То есть, он передается на органы местного самоуправления.

"Вручать повестки, меры соответствующие осуществлять для того, чтобы человек пришел в военкомат, должны органы местного самоуправления за счет своих средств. Единственное, что удалось, убрать контроль со стороны областных военных районов, военных администраций над органами местного самоуправления при реализации этих вопросов", — добавил Демченко.

Напомним, в парламенте рассказали, на каком этапе сейчас законопроект о мобилизации.

Также мы писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг критике решение о предоставлении ТЦК дополнительного полномочия проверки граждан. Военные подразделения не могут участвовать в действиях, ограничивающих или нарушающих права и свободы украинцев.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

21:21 В Минобороны Украины заявили, что Путин планирует усилить мобилизацию в РФ

21:15 На Херсонщине сдетонировал вражеский FPV-дрон, который подобрали местные — есть погибшие

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

20:45 В Украине уже находятся военные НАТО, — El País

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:43 С этими болезнями нервной системы не мобилизуют в ВСУ — полный список

20:38 Вице-премьер Италии призвал признать Путина "легитимным президентом" России

20:26 Окончательный приговор и вылет из Борисполя куда угодно — видение конца войны от Резникова

Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

обновлено:

20:02 Зеленский отреагировал на решение Европарламента создать Фонд помощи Украине

21:21 В Минобороны Украины заявили, что Путин планирует усилить мобилизацию в РФ

21:15 На Херсонщине сдетонировал вражеский FPV-дрон, который подобрали местные — есть погибшие

20:45 В Украине уже находятся военные НАТО, — El País

20:43 С этими болезнями нервной системы не мобилизуют в ВСУ — полный список

20:38 Вице-премьер Италии призвал признать Путина "легитимным президентом" России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:26 Окончательный приговор и вылет из Борисполя куда угодно — видение конца войны от Резникова

Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

обновлено:

20:02 Зеленский отреагировал на решение Европарламента создать Фонд помощи Украине

20:00 Адвокат объяснил, что такое поисковая база Призывник для военнообязанных

19:55 На войне погиб известный ультрас Динамо и спортсмен

Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

Эксклюзив

19:03 В Нью-Йорке украинские активисты устроили масштабную акцию против русской культуры

05:55 SuperAV — бронеавтомобиль, который могут получить ВСУ

17 марта 2024
Эксклюзив

08:08 "Старый цирк" из Харькова и "Львенок" из Львова вместе на французской сцене с особой миссией

16 марта 2024
Эксклюзив

07:26 Закулисье премии Оскар и документалки о Зеленском — большое интервью режиссера Роднянского

Эксклюзив

06:33 Пережил клиническую смерть и ампутацию — история военного, восстанавливающегося во Львове

15 марта 2024

07:00 Законопроект о мобилизации — какие новые угрозы для уклонистов

Эксклюзив

06:15 Как перевести деньги за границу — пять способов

05:52 Дроны на НПЗ — что будет с нефтегазовой сферой России

14 марта 2024
Эксклюзив

19:03 Система "Оберіг" при мобилизации — что это такое и можно ли ее избежать

Text

20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Text

19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

Text

18:55 Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE

Text
Эксклюзив

18:33 В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:25 Масштабная реформа дошкольного образования — Гришина рассказала, что изменится

Text
Эксклюзив

17:13 В НГУ рассказали, что происходит на фронте и хватает ли бойцам оружия

Text
Эксклюзив

17:06 Эксперт объяснил, насколько в Украине может подорожать доставка газа

Text

16:00 Новые оппозиционные лидеры в РФ — политтехнолог объяснил, станут ли они угрозой для Путина

Text

15:37 Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета