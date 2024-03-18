Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

Народный депутат Украины Сергей Демченко рассказал, что на заседание ходят чуть больше половины нардепов из профильного комитета, рассматривающего законопроект о мобилизации. Соответственно, принятие закона сильно задерживается. Отдельно чиновник отметил рассмотрение правок, за которые также невозможно проголосовать в Раде, из-за отсутствия их авторов.

Об этом нардеп сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 18 марта.

Как депутаты затягивают принятие законопроекта о мобилизации

Демченко указал, что количество поправок к законопроекту о мобилизации очень велико. Однако депутаты не могут их принять из-за отсутствия на заседаниях авторов этих правок.

"Комитет рассматривает только те правки, по которым приходят авторы поправок. Ну, наверное, процентов 20 от авторов приходит на заседание комитета. И соответственно, это количество поправок, то, что говорят, что рассмотрено, не означает, что каждая из этих поправок, дошедшая до этого количества, обсуждается на комитете во время заседаний. Каждый из авторов поправок должен поставить на учет свою правку, если она не была учтена комитетом", — отметил нардеп.

Народный избранник говорит, что последней принятой поправкой было решение о функционале ТЦК. То есть, он передается на органы местного самоуправления.

"Вручать повестки, меры соответствующие осуществлять для того, чтобы человек пришел в военкомат, должны органы местного самоуправления за счет своих средств. Единственное, что удалось, убрать контроль со стороны областных военных районов, военных администраций над органами местного самоуправления при реализации этих вопросов", — добавил Демченко.

Напомним, в парламенте рассказали, на каком этапе сейчас законопроект о мобилизации.

Также мы писали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг критике решение о предоставлении ТЦК дополнительного полномочия проверки граждан. Военные подразделения не могут участвовать в действиях, ограничивающих или нарушающих права и свободы украинцев.