Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію

Народний депутат України Сергій Демченко розповів, що на засідання наразі ходять трохи більше половини нардепів з профільного комітету, який розглядає законопроєкт про мобілізацію. Відповідно ухвалення закону сильно затримується. Окремо посадовець наголосив на розгляді правок, за які також неможливо проголосувати в Раді, через відсутність їх авторів.

Про це нардеп повідомив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 18 березня.

Як депутати затягують ухвалення законопроєкту про мобілізацію

Демченко вказав, що кількість правок до законопроєкту про мобілізацію дуже велика. Проте депутати не можуть їх ухвалити через відсутність на засіданнях авторів цих правок.

"Комітет розглядає лише ті правки, по яким приходять автори правок. Ну, напевно, відсотків 20 від авторів приходить на засідання комітету. І відповідно, оця кількість правок, те, що кажуть, що розглянута, не означає, що кожна з цих правок, яка дійшла до цієї кількості, обговорюється на комітеті під час засідань. Кожен з авторів поправок має поставити на врахування свою правку, якщо вона не була врахована комітетом", — зауважив нардеп.

Народний обранець каже, що останньою ухваленою поправкою було рішення про функціонал ТЦК. Тобто він передається на органи місцевого самоврядування.

"Вручати повістки, заходи відповідні здійснюватися для того, щоб людина прийшла до воєнкомату, мають органи місцевого самоврядування за рахунок своїх коштів. Єдине, що вдалося, прибрати контроль з боку обласних військових районів, військових адміністрацій над органами місцевого самоврядування при реалізації цих питань", — додав Демченко.

Нагадаємо, у парламенті розповіли, на якому етапі зараз законопроєкт про мобілізацію.

Також ми писали, що омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував рішення про надання ТЦК додаткового повноваження перевірки громадян. Військові підрозділи не можуть брати участь у діях, які обмежують або порушують права та свободи українців.