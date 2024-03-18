Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію arrow
Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію

Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію

18 березня 2024 р. 20:52

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:56Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

Text

20:57 Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію

Text

19:57 Експерт з безпеки назвав причини активізації Макрона в допомозі України

Text

18:55 Як росіяни вірять у намальовані цифри на виборах — Зеленін в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

18:33В Офісі Президента розкрили деталі нової шкільної програми "Захист України"

Text

18:25 Масштабна реформа дошкільної освіти — Гришина розповіла, що зміниться

Text
Ексклюзив

17:13У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Text
Ексклюзив

17:06Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Text

16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

Text

21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

Text

20:57 Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію

Text

19:57 Експерт з безпеки назвав причини активізації Макрона в допомозі України

Text

18:55 Як росіяни вірять у намальовані цифри на виборах — Зеленін в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

18:33 В Офісі Президента розкрили деталі нової шкільної програми "Захист України"

Text

18:25 Масштабна реформа дошкільної освіти — Гришина розповіла, що зміниться

Text
Ексклюзив

17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Text
Ексклюзив

17:06 Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Text

16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Народний депутат України Сергій Демченко розповів, що на засідання наразі ходять трохи більше половини нардепів з профільного комітету, який розглядає законопроєкт про мобілізацію. Відповідно ухвалення закону сильно затримується. Окремо посадовець наголосив на розгляді правок, за які також неможливо проголосувати в Раді, через відсутність їх авторів.

Про це нардеп повідомив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 18 березня.

Як депутати затягують ухвалення законопроєкту про мобілізацію

Демченко вказав, що кількість правок до законопроєкту про мобілізацію дуже велика. Проте депутати не можуть їх ухвалити через відсутність на засіданнях авторів цих правок.

"Комітет розглядає лише ті правки, по яким приходять автори правок. Ну, напевно, відсотків 20 від авторів приходить на засідання комітету. І відповідно, оця кількість правок, те, що кажуть, що розглянута, не означає, що кожна з цих правок, яка дійшла до цієї кількості, обговорюється на комітеті під час засідань. Кожен з авторів поправок має поставити на врахування свою правку, якщо вона не була врахована комітетом", — зауважив нардеп.

Народний обранець каже, що останньою ухваленою поправкою було рішення про функціонал ТЦК. Тобто він передається на органи місцевого самоврядування.

"Вручати повістки, заходи відповідні здійснюватися для того, щоб людина прийшла до воєнкомату, мають органи місцевого самоврядування за рахунок своїх коштів. Єдине, що вдалося, прибрати контроль з боку обласних військових районів, військових адміністрацій над органами місцевого самоврядування при реалізації цих питань", — додав Демченко.

Нагадаємо, у парламенті розповіли, на якому етапі зараз законопроєкт про мобілізацію.

Також ми писали, що омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував рішення про надання ТЦК додаткового повноваження перевірки громадян. Військові підрозділи не можуть брати участь у діях, які обмежують або порушують права та свободи українців.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:21 Долар знову на історичному максимумі — як змінився курс

22:18 Як мобілізованим медикам отримати військове звання — пояснення від Міноборони

22:18 З'явилися нові кадри наслідків обстрілу підприємства в Бєлгороді

22:15 Сторінку принца Гаррі видалили з сайту королівської родини

22:00 Голкіпер Шахтаря поїде грати до Англійської прем'єр-ліги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

21:50 Україну накриють дощі — Укргідрометцентр розповів, в яких регіонах завтра погіршиться погода

21:21 У Міноборони України заявили, що Путін планує посилити мобілізацію в РФ

21:15 На Херсонщині здетонував ворожий FPV-дрон, який підібрали місцеві — є загиблі

Text

20:57 Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

22:21 Долар знову на історичному максимумі — як змінився курс

22:18 Як мобілізованим медикам отримати військове звання — пояснення від Міноборони

22:18 З'явилися нові кадри наслідків обстрілу підприємства в Бєлгороді

22:15 Сторінку принца Гаррі видалили з сайту королівської родини

22:00 Голкіпер Шахтаря поїде грати до Англійської прем'єр-ліги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:50 Україну накриють дощі — Укргідрометцентр розповів, в яких регіонах завтра погіршиться погода

21:21 У Міноборони України заявили, що Путін планує посилити мобілізацію в РФ

21:15 На Херсонщині здетонував ворожий FPV-дрон, який підібрали місцеві — є загиблі

20:54 В Україні вже перебувають військові НАТО, — El País

20:43 З цими хворобами нервової системи не мобілізують до ЗСУ — повний перелік

Ексклюзив

20:15 Вибори під дулом автомата — як Росія змушує українців в окупації голосувати за Путіна

Ексклюзив

19:03 У Нью-Йорку українські активісти влаштували масштабну акцію проти російської культури

05:55 SuperAV — бронеавтомобіль, який можуть отримати ЗСУ

17 березня 2024
Ексклюзив

08:08 "Старий цирк" із Харкова і "Левеня" зі Львова разом на французькій сцені з благодійною місією

16 березня 2024
Ексклюзив

07:26 Залаштунки премії Оскар і документалки про Зеленського — велике інтервʼю режисера Роднянського

Ексклюзив

06:33 Пережив клінічну смерть та ампутацію — історія військового, який відновлюється у Львові

15 березня 2024

07:00 Законопроєкт про мобілізацію — які нові загрози для ухилянтів

Ексклюзив

06:15 Як переказати гроші за кордон — п'ять способів

05:52 Дрони на НПЗ — що буде з нафтогазовою сферою Росії

14 березня 2024
Ексклюзив

19:03 Система "Оберіг" при мобілізації — що це таке і чи можна її уникнути

Text

21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

Text

20:57 Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

Text

20:52 Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію

Text

19:57 Експерт з безпеки назвав причини активізації Макрона в допомозі України

Text

18:55 Як росіяни вірять у намальовані цифри на виборах — Зеленін в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

18:33 В Офісі Президента розкрили деталі нової шкільної програми "Захист України"

Text

18:25 Масштабна реформа дошкільної освіти — Гришина розповіла, що зміниться

Text
Ексклюзив

17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Text
Ексклюзив

17:06 Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Text

16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна