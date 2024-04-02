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Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

Марьяна Безугла обманула нардепов — Савчук рассказала историю с ее "увольнением"

2 апреля 2024 г. 13:15

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12:45 Враг продолжает давить на систему украинской ПВО — Гуменюк о последних обстрелах

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12:02 Нардепы рассказали, когда и в какой редакции закон о мобилизации попадет на голосование

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08:58 Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Text

03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не получил заявление от Марьяны Безуглой о ее выходе из фракции "Слуга народа". Коллеги Безуглой, говорят, что она манипулирует словами.

Об этом депутат Оксана Савчук рассказала в эфире программы Ранок.LIVE.

Ложь Безуглой

"Это в первую очередь мы констатируем, что госпожа Марьяна всех нас обманула, потому что никакого заявления у спикера Стефанчука о ее выходе из фракции "Слуга народа" нет. Человек, который не может относиться к своим словам серьезно, потому что он манипулирует", — заявила Оксана Савчук.

Сама Марьяна Безугла утверждала, что подала заявление о выходе из фракции, но она якобы была игнорирована из-за неправильного оформления.

Напомним, что народная депутат Марьяна Безугла еще в феврале сообщила об официальном исключении из партии "Слуга народа". Однако это решение так и не было осуществлено официально.

Также мы рассказывали о том, что народный депутат Василий Мокан, комментируя намерение избранницы Марьяны Безуглой выйти из фракции "Слуга народа", заявил, что это сугубо политическое решение. Более того, по его словам, политика делает это под прикрытием Офиса президента.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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