Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не отримав заяву від Мар'яни Безуглої про її вихід з фракції "Слуга народу". Колеги Безуглої, кажуто що вона маніпулює словами.

Про це депутатка Оксана Савчук розповіла в ефірі програми Ранок.LIVE.

Брехня Безуглої

"Це в першу чергу ми констатуємо, що пані Мар’яна усіх нас обманула, бо ніякої заяви у спікера Стефанчука про її вихід з фракції "Слуга народу" немає. Людина, яка не може ставитися своїх слів серйозно, бо вона маніпулює", — заявила Оксана Савчук.

Сама Мар'яна Безугла стверджувала, що подала заяву про вихід з фракції, але її нібито було ігноровано через неправильне оформлення.

Нагадаємо, що народна депутатка Марʼяна Безугла ще в лютому повідомила про офіційне виключення з партії "Слуга народу". Однак це рішення так і не було здійснене офіційно.

Також ми розповідали про те, що народний депутат Василь Мокан, коментуючи намір обраниці Мар'яни Безуглої вийти з фракції "Слуга народу" заявив, що це суто політичне рішення. Ба більше, за його словами, політикиня робить це під прикриттям Офісу президента.