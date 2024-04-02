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Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

02 квітня 2024 р. 13:15

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13:15 Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

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13:15 Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

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12:45 Ворог продовжує тиснути на систему української ППО — Гуменюк про останні обстріли

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12:02 Нардепи розповіли, коли і в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

Text

08:58 Експерт пояснив, як США обдурили Україну з ленд-лізом і чому його не варто очікувати

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

05:59 Військовий експерт пояснив, чи допоможуть США Європі у випадку агресії з боку Росії

Text

03:06 Нова залізнична дорога РФ — військовий експерт розповів, чи є загроза для України

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00:06 Експерт пояснив, чому росіяни саме зараз атакують енергосистему України

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не отримав заяву від Мар'яни Безуглої про її вихід з фракції "Слуга народу". Колеги Безуглої, кажуто що вона маніпулює словами. 

Про це депутатка Оксана Савчук розповіла в ефірі програми Ранок.LIVE.

Брехня Безуглої

"Це в першу чергу ми констатуємо, що пані Мар’яна усіх нас обманула, бо ніякої заяви у спікера Стефанчука про її вихід з фракції "Слуга народу" немає. Людина, яка не може ставитися своїх слів серйозно, бо вона маніпулює", — заявила Оксана Савчук.

Сама Мар'яна Безугла стверджувала, що подала заяву про вихід з фракції, але її нібито було ігноровано через неправильне оформлення.

Нагадаємо, що народна депутатка Марʼяна Безугла ще в лютому повідомила про офіційне виключення з партії "Слуга народу". Однак це рішення так і не було здійснене офіційно. 

Також ми розповідали про те, що народний депутат Василь Мокан, коментуючи намір обраниці Мар'яни Безуглої вийти з фракції "Слуга народу" заявив, що це суто політичне рішення. Ба більше, за його словами, політикиня робить це під прикриттям Офісу президента. 

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14:00 У Фінляндії трапилася стрілянина в школі — постраждали діти

13:56 У Києві сталась ДТП — Jeep завалився на бік, а інше авто ледь не влетіло в перехожих

13:45 Зернові мільйонери — на Одещині викрили ділків, які заробляли на експорті збіжжя

13:38 Теплі речі не ховати — народний синоптик Діденко розповіла, як в Україні зіпсується погода

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:37 Безпечні умови для навчання — в Україні впроваджується комплексна політика "Школа офлайн"

13:26 Атака на НПЗ у Татарстані — українці завалили мережу мемами

13:23 Українські чиновники у середньому заробляють 40 тис. грн — перелік структур

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13:15 Мар'яна Безугла обманула нардепів — Савчук розповіла історію з її "звільненням"

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12:02 Нардепи розповіли, коли і в якій редакції закон про мобілізацію потрапить на голосування

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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