Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

Народний депутат Василь Мокан, коментуючи намір обраниці Мар'яни Безуглої вийти з фракції "Слуга народу" заявив, що це суто політичне рішення. Ба більше, за його словами, політикиня робить це під прикриттям Офісу президента.

Про це він сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що ще сказав нардеп

За словами Мокана, такими діями ОПУ неабияк шкодить своїй репутації.

"Це чисто політичне рішення і прикриття однієї з народних депутаток з боку Офісу президента. З моєї точки зору, вони собі гірше роблять, коли не приймають це рішення по Безуглій", — сказав Мокан, коментуючи намір Безуглої вийти з фракції.

Варто зазначати, що днем раніше Мар'яна Безугла подавала заявку на вихід з фракції "Слуга народу". Втім, заяву їй повернули через неправильне оформлення.

Нагадаємо, Безугла вирішила спробувати себе у новій сфері, відгукнувшись на вакансію віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк. Однак друга відмовилася від пропозиції.

Нагадаємо, днями нардепка назвала найгірший варіант закінчення війни, де фігурує Янукович.