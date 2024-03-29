Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

Народный депутат Василий Мокан, комментируя намерение избранницы Марьяны Безуглой выйти из фракции "Слуга народа", заявил, что это сугубо политическое решение. Более того, по его словам, политик делает это под прикрытием Офиса президента.

Об этом он сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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По словам Мокана, такими действиями ОПУ очень вредит своей репутации.

"Это чисто политическое решение и прикрытие одной из народных депутаток со стороны Офиса президента. С моей точки зрения, они себе хуже делают, когда не принимают это решение по Безуглой", - сказал Мокан, комментируя намерение Безуглой выйти из фракции.

Стоит отметить, что днем ранее Марьяна Безуглая подавала заявку на выход из фракции "Слуга народа". Впрочем, заявление ему вернули из-за неправильного оформления.

Напомним, Безуглая решила попробовать себя в новой сфере, откликнувшись на вакансию вицеспикера Верховной Рады Елены Кондратюк. Однако вторая отказалась от предложения.

Напомним, на днях нардеп назвала самый плохой вариант окончания войны, где фигурирует Янукович.