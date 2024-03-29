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Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

29 марта 2024 г. 11:33

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

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18:44 Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

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13:10 Сколько в Украине арестованных военнослужащих — нардеп назвал количество

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11:50 Военных предупредили о релокации в любой момент, — нардеп

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11:22 В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

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Народный депутат Василий Мокан, комментируя намерение избранницы Марьяны Безуглой выйти из фракции "Слуга народа", заявил, что это сугубо политическое решение. Более того, по его словам, политик делает это под прикрытием Офиса президента.

Об этом он сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что еще сказал нардеп

По словам Мокана, такими действиями ОПУ очень вредит своей репутации.

"Это чисто политическое решение и прикрытие одной из народных депутаток со стороны Офиса президента. С моей точки зрения, они себе хуже делают, когда не принимают это решение по Безуглой", - сказал Мокан, комментируя намерение Безуглой выйти из фракции.

Стоит отметить, что днем ранее Марьяна Безуглая подавала заявку на выход из фракции "Слуга народа". Впрочем, заявление ему вернули из-за неправильного оформления.

Напомним, Безуглая решила попробовать себя в новой сфере, откликнувшись на вакансию вицеспикера Верховной Рады Елены Кондратюк. Однако вторая отказалась от предложения.

Напомним, на днях нардеп назвала самый плохой вариант окончания войны, где фигурирует Янукович.

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11:40 Военного со служебной собакой не пустили внутрь поезда — что говорят в Укрзализныце

11:39 Американский криптомиллиардер надолго попал в тюрьму — что натворил бизнесмен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:20 Наводила российские КАБы на Сумскую область — СБУ разоблачила агента ФСБ

11:16 Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

28 марта 2024
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18:44 Когда закончится война и к чему готовиться Харькову — эфир Новини.LIVE

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

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09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ