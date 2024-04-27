Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

Уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук высказала предположение, что количество украинских детей, которые могли быть похищены Россией, может составлять от 200 до 300 тысяч человек. Герасимчук отметила, что точно установить цифру невозможно из-за оккупации значительной части территории Украины.

Об этом Дарья Герасимчук рассказала журналисту Новини.LIVE.

Депортация украинских детей

"Любая цифра, которую мы назовем, будет всегда приблизительной. Пока не зайдем на территорию и собственноручно не убедимся, что случилось с тем или иным ребенком — мы не можем сказать, был ли этот ребенок или был похищен", — пояснила она.

Сейчас Украина располагает информацией из разных источников о примерно 20 тысячах похищенных детей. Однако это лишь часть общего масштаба проблемы, которая требует дальнейшего исследования и расследования.

Напомним, что Дарья Герасимчук, мотивация оккупантов для депортации украинских детей.

Также мы рассказывали о том, что "психологи" во временно оккупированном Мариуполе выдвинули предложение перевоспитывать детей под интересы оккупантов. Их цель — изменить самоидентификацию молодого поколения и насадить им российскую идентичность.