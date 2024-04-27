Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне arrow
Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

27 апреля 2024 г. 17:35

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:35 Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

Text

13:15 Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

26 апреля 2024
Text

18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Text

14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

17:35 Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

Text

13:15 Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

26 апреля 2024
Text

18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Text

14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук высказала предположение, что количество украинских детей, которые могли быть похищены Россией, может составлять от 200 до 300 тысяч человек. Герасимчук отметила, что точно установить цифру невозможно из-за оккупации значительной части территории Украины.

Об этом Дарья Герасимчук рассказала журналисту Новини.LIVE.

Депортация украинских детей

"Любая цифра, которую мы назовем, будет всегда приблизительной. Пока не зайдем на территорию и собственноручно не убедимся, что случилось с тем или иным ребенком — мы не можем сказать, был ли этот ребенок или был похищен", — пояснила она. 

Сейчас Украина располагает информацией из разных источников о примерно 20 тысячах похищенных детей. Однако это лишь часть общего масштаба проблемы, которая требует дальнейшего исследования и расследования.

Напомним, что Дарья Герасимчук, мотивация оккупантов для депортации украинских детей.

Также мы рассказывали о том, что "психологи" во временно оккупированном Мариуполе выдвинули предложение перевоспитывать детей под интересы оккупантов. Их цель — изменить самоидентификацию молодого поколения и насадить им российскую идентичность.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:47 Во Львовской области работники ТЦК будут дежурить на блокпостах — с какой целью

18:45 Консульские услуги за рубежом — что предусматривает новое распоряжение МИД Украины

18:40 Отвод танков Abrams от линии фронта — заявление 47-й ОМБр

18:21 Львовские курсанты торжественно прошли по площади Рынок ко Дню города

18:15 Дорога за границу — где зафиксированы пробки и очереди на трассе Одесса — Рени

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:58 Стало известно, нужно ли украинцам возвращаться из Польши для военного учета

17:55 Военные показали эффектные кадры уничтожения тайников оккупантов и вражеской техники

17:40 В сети показали самолет, с помощью которого, вероятно, сбили разведдроны над Одесчиной

Text

17:35 Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

17:28 Альтернатива ТЦК — можно выбрать бригаду и должность во время мобилизации

18:47 Во Львовской области работники ТЦК будут дежурить на блокпостах — с какой целью

18:45 Консульские услуги за рубежом — что предусматривает новое распоряжение МИД Украины

18:40 Отвод танков Abrams от линии фронта — заявление 47-й ОМБр

18:21 Львовские курсанты торжественно прошли по площади Рынок ко Дню города

18:15 Дорога за границу — где зафиксированы пробки и очереди на трассе Одесса — Рени

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:58 Стало известно, нужно ли украинцам возвращаться из Польши для военного учета

17:55 Военные показали эффектные кадры уничтожения тайников оккупантов и вражеской техники

17:40 В сети показали самолет, с помощью которого, вероятно, сбили разведдроны над Одесчиной

17:28 Альтернатива ТЦК — можно выбрать бригаду и должность во время мобилизации

17:05 Римский легион на Дерибасовской — в Одессе прошла традиционная Пасхальная Реконструкция

обновлено:

06:55 Угроза для курортного сезона в Одессе — что скрывает Черное море

Новость с фото

06:34 Что получит Украина и остановит ли американская помощь наступление РФ

05:57 Годовщина Харьковских соглашений — как они стали спусковым крючком агрессии РФ против Украины

05:54 Цены на аренду в Украине — как во Львове изменились цены на жилье в апреле

26 апреля 2024
Эксклюзив

07:53 Усиленная мобилизация — одесский юрист рассказал, кто в зоне риска

Эксклюзив

06:33 ТОП-25 крупнейших землевладельцев среди депутатов Верховной Рады — рейтинг

05:37 Ответ российским КАБам — что за бомбу Paveway IV ВСУ получат от Британии

01:23 38 лет спустя — день памяти о Чернобыльской катастрофе

25 апреля 2024

05:57 Украина получит ATACMS, но какие — известны характеристики ракет

Эксклюзив

05:41 Бывший пехотинец США, а ныне доброволец в ВСУ, приехал в Вашингтон требовать помощи Украине

Text

17:35 Герасимчук рассказала, сколько украинских детей украли россияне

Text

13:15 Яковенко рассказал, чего ожидать от Саммита мира в Швейцарии

26 апреля 2024
Text

18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Text

14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье