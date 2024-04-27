Герасимчук розповіла, скільки українських дітей вкрали росіяни

Уповноважена президента України з прав дитини, Дар'я Герасимчук, висловила припущення про те, що кількість українських дітей, які могли бути викрадені Росією, може становити від 200 до 300 тисяч осіб. Герасимчук зазначила, що точно встановити цифру наразі неможливо через окупацію значної частини території України.

Про це Дар'я Герасимчук розповіла журналісту Новини.LIVE.

Депортація українських дітей

"Будь-яка цифра, яку ми назвемо, буде завжди приблизною. Поки не зайдемо на територію і власноруч не переконаємося, що трапилося з тою чи іншою дитиною — ми не можемо сказати, чи ця дитина була чи не була викрадена", — пояснила вона.

Наразі Україна має інформацію про приблизно 20 тисяч викрадених дітей з різних джерел. Однак це лише частина загального масштабу проблеми, яка потребує подальшого дослідження та розслідування.

Нагадаємо, що Дар'я Герасимчук, яка є мотивація окупантів для депортації українських дітей.

Також ми розповідали про те, що "психологи" у тимчасово окупованому Маріуполі висунули пропозицію перевиховувати українських дітей під інтереси окупантів. Їхня мета – змінити самоідентифікацію молодого покоління та насадити їм російську ідентичність.