Герасимчук розповіла, навіщо окупанти депортують українських дітей

В останні роки Україна стикається зі складною проблемою депортації дітей до Російської Федерації. Дарина Герасимчук, радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, розповіла, яка є мотивація окупантів для депортації українських дітей.

Про це Дар'я Герасимчук розповіла журналісту Новини.LIVE.

Депортація українських дітей

За словами Герасимчук, за цими діями ховаються як політичні, так і людські мотиви. Вона підкреслила, що часто окупанти використовують дітей як інструмент тиску на їхніх батьків, щоб змусити їх дотримуватися їхніх вимог. Попри те, що точна кількість викрадених дітей залишається невідомою через окуповані території, де доступ обмежений, проблема має масштаби, які стають все більш обтяжливими.

"Ми не можемо назвати точну кількість викрадених дітей, оскільки значну частину території України досі окуповано. Попередньо ми думаємо, що Росія могла вкрасти близько 2-3 сотень тисяч українських дітей", — зазначила Герасимчук.

За словами Герасимчук, окупанти часто використовують дітей як засіб тиску на їхніх батьків, змушуючи їх діяти відповідно до їхніх вимог.

"Все, що вони сьогодні роблять в Україні, це вбивають дітей, вони їх поранять, вони їх викрадають. Все це спрямоване або на те, щоб зламати дитину тут на території країни або викрасти дитину і в такий спосіб знищити українську націю", — заявила Герасимчук.

За словами радниці, багато випадків залишаються прихованими через страх і недовіру до владних структур. Лише деякі з них стають відомими завдяки зусиллям громадських організацій та активістів, які допомагають знаходити та повертати дітей до їхніх родин.

Нагадаємо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях почали ставити штампи на українські свідоцтва про народження дітей, які засвідчують, що вони є громадянами РФ. Таким чином вони спростили процедуру паспортизації.

Також ми розповідали про те, що "психологи" у тимчасово окупованому Маріуполі висунули пропозицію перевиховувати українських дітей під інтереси окупантів. Їхня мета – змінити самоідентифікацію молодого покоління та насадити їм російську ідентичність.