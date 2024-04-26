Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей arrow
Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

26 апреля 2024 г. 18:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Text

14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Text

14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

В последние годы Украина сталкивается со сложной проблемой депортации детей в Российскую Федерацию. Дарья Герасимчук, советница – уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, рассказала, какая мотивация окупантов для депортации украинских детей.

Об этом Дарья Герасимчук рассказала журналисту Новини.LIVE.

Депортация украинских детей

По словам Герасимчук, за этими действиями скрываются как политические, так и человеческие мотивы. Она подчеркнула, что часто оккупанты используют детей как инструмент давления на их родителей, чтобы заставить их следовать их требованиям. Несмотря на то, что точное количество похищенных детей остается неизвестным из-за оккупированных территорий, где доступ ограничен, проблема имеет масштабы, которые становятся все более обременительными.

"Мы не можем назвать точное количество похищенных детей, поскольку значительная часть территории Украины до сих пор оккупирована. Предварительно мы думаем, что Россия могла украсть около 2-3 сотни тысяч украинских детей", — отметила Герасимчук.

По словам Герасимчук, оккупанты часто используют детей как средство давления на их родителей, заставляя их действовать в соответствии с их требованиями.

"Все, что они сегодня делают в Украине, это убивают детей, они их ранят, они их похищают. Все это направлено или на то, чтобы сломать ребенка здесь на территории страны или похитить ребенка и таким образом уничтожить украинскую нацию", — заявила Герасимчук.

По словам советницы, многие случаи остаются скрытыми из-за страха и недоверия к властным структурам. Только некоторые из них становятся известными благодаря усилиям общественных организаций и активистов, которые помогают находить и возвращать детей в их семьи.

Напомним, что российские захватчики на временно оккупированных территориях начали ставить штампы на украинские свидетельства о рождении детей, удостоверяющих, что они граждане РФ. Таким образом, они упростили процедуру паспортизации.

Также мы рассказывали, что "психологи" во временно оккупированном Мариуполе, выдвинули предложение перевоспитывать украинских детей под интересы оккупантов. Их цель – изменить самоидентификацию молодого поколения и насадить им российскую идентичность.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

19:51 Зеленский на "Рамштайне" назвал основные приоритеты в помощи Украине

19:49 Как Харьковские соглашения повлияли на агрессивные планы Путина против Украины

19:45 Похитили волонтера и обругали женщин — во Львовской области очередной скандал с ТЦК

19:35 В СБУ отреагировали на угрозы руководителя КГБ Беларуси атаковать больницы Киева

19:27 Байден рассказал, когда в Украину поступит первая часть пакета помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:21 Пасхальная корзина — сколько стоит Кагор в супермаркетах Украины

19:18 Срочная эвакуация пациентов из киевских больниц началась — фото Новини.LIVE

19:10 Зеленский провел совещание в Славутиче — что обсуждали

19:00 В Одесской области впервые за период войны откроют туристические маршруты — где именно

19:00 Пограничники бригады "Помста" уничтожили блиндаж оккупантов вместе со складом боеприпасов

Новость с фото

19:51 Зеленский на "Рамштайне" назвал основные приоритеты в помощи Украине

19:49 Как Харьковские соглашения повлияли на агрессивные планы Путина против Украины

19:45 Похитили волонтера и обругали женщин — во Львовской области очередной скандал с ТЦК

19:35 В СБУ отреагировали на угрозы руководителя КГБ Беларуси атаковать больницы Киева

19:27 Байден рассказал, когда в Украину поступит первая часть пакета помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:21 Пасхальная корзина — сколько стоит Кагор в супермаркетах Украины

19:18 Срочная эвакуация пациентов из киевских больниц началась — фото Новини.LIVE

19:10 Зеленский провел совещание в Славутиче — что обсуждали

19:00 В Одесской области впервые за период войны откроют туристические маршруты — где именно

19:00 Пограничники бригады "Помста" уничтожили блиндаж оккупантов вместе со складом боеприпасов

17:20 Угроза для курортного сезона в Одессе — что скрывает Черное море

Эксклюзив

07:53 Усиленная мобилизация — одесский юрист рассказал, кто в зоне риска

Эксклюзив

06:33 ТОП-25 крупнейших землевладельцев среди депутатов Верховной Рады — рейтинг

05:37 Ответ российским КАБам — что за бомбу Paveway IV ВСУ получат от Британии

01:23 38 лет спустя — день памяти о Чернобыльской катастрофе

25 апреля 2024

05:57 Украина получит ATACMS, но какие — известны характеристики ракет

Эксклюзив

05:41 Бывший пехотинец США, а ныне доброволец в ВСУ, приехал в Вашингтон требовать помощи Украине

24 апреля 2024

18:06 Проснулись от взрывов и почти остались без домов — последствия атаки на Одессу

06:40 Цены на металлолом в конце апреля — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце апреля

Text

18:50 Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

Text

18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Text

14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE