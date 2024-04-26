Герасимчук рассказала, для чего оккупанты депортируют украинских детей

В последние годы Украина сталкивается со сложной проблемой депортации детей в Российскую Федерацию. Дарья Герасимчук, советница – уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, рассказала, какая мотивация окупантов для депортации украинских детей.

Об этом Дарья Герасимчук рассказала журналисту Новини.LIVE.

Депортация украинских детей

По словам Герасимчук, за этими действиями скрываются как политические, так и человеческие мотивы. Она подчеркнула, что часто оккупанты используют детей как инструмент давления на их родителей, чтобы заставить их следовать их требованиям. Несмотря на то, что точное количество похищенных детей остается неизвестным из-за оккупированных территорий, где доступ ограничен, проблема имеет масштабы, которые становятся все более обременительными.

"Мы не можем назвать точное количество похищенных детей, поскольку значительная часть территории Украины до сих пор оккупирована. Предварительно мы думаем, что Россия могла украсть около 2-3 сотни тысяч украинских детей", — отметила Герасимчук.

По словам Герасимчук, оккупанты часто используют детей как средство давления на их родителей, заставляя их действовать в соответствии с их требованиями.

"Все, что они сегодня делают в Украине, это убивают детей, они их ранят, они их похищают. Все это направлено или на то, чтобы сломать ребенка здесь на территории страны или похитить ребенка и таким образом уничтожить украинскую нацию", — заявила Герасимчук.

По словам советницы, многие случаи остаются скрытыми из-за страха и недоверия к властным структурам. Только некоторые из них становятся известными благодаря усилиям общественных организаций и активистов, которые помогают находить и возвращать детей в их семьи.

Напомним, что российские захватчики на временно оккупированных территориях начали ставить штампы на украинские свидетельства о рождении детей, удостоверяющих, что они граждане РФ. Таким образом, они упростили процедуру паспортизации.

Также мы рассказывали, что "психологи" во временно оккупированном Мариуполе, выдвинули предложение перевоспитывать украинских детей под интересы оккупантов. Их цель – изменить самоидентификацию молодого поколения и насадить им российскую идентичность.