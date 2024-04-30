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Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

30 апреля 2024 г. 14:36

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
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22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

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20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что основные усилия пограничников направлены на оборону северных и восточных рубежей нашего государства. В то же время ГПСУ имеет достаточно ресурсов, чтобы не допустить незаконного пересечения западной границы.

Об этом Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 30 апреля.

Защита северных и восточных границ в приоритете

"Увеличение численности Государственной пограничной службы в первую очередь направлено на усиление наших возможностей на линии фронта и для выполнения задач на деоккупированных территориях. Речь не идет о границах со странами Евросоюза или Молдовы", — отметил Демченко.

Вместе с тем он добавил, что на западной границе Украины пограничники исправно несут службу и не допускают его незаконного пересечения кем бы то ни было.

"Речь идет не о невыезде, а об обеспечении мер безопасности на границе. И задача ГНСУ в соответствии с законодательством Украины не допускать попыток незаконного пересечения границы. Это наша ответственность перед странами, с которыми мы граничим", — подчеркнул спикер.

Кто ловит ухилянцев

Также Демченко рассказал, что для обеспечения безопасности западной границы пограничники активно координируют свои действия с сотрудниками других правоохранительных структур.

"Для того чтобы обеспечивать надлежащую защиту на границе со странами Европейского Союза и Молдовой, мы привлекаем достаточно личного состава. Что касается приграничных районов, то обеспечение безопасности на их территориях происходит в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными структурами", — отметил Демченко.

Ранее Демченко заявил, что в настоящее время продолжается формирование новой модели охраны границы. Это, в частности, касается северных областей, граничащих с Беларусью и Россией. Цель этого — усиление обороны.

В связи с растущей угрозой Украина принимает меры по усилению охраны своей границы. С учетом активной работы Государственной пограничной службы в создании новых подразделений бригадного типа, расширение численности пограничников   становится необходимостью в современных условиях.

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE