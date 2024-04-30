Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что основные усилия пограничников направлены на оборону северных и восточных рубежей нашего государства. В то же время ГПСУ имеет достаточно ресурсов, чтобы не допустить незаконного пересечения западной границы.

Об этом Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 30 апреля.

Защита северных и восточных границ в приоритете

"Увеличение численности Государственной пограничной службы в первую очередь направлено на усиление наших возможностей на линии фронта и для выполнения задач на деоккупированных территориях. Речь не идет о границах со странами Евросоюза или Молдовы", — отметил Демченко.

Вместе с тем он добавил, что на западной границе Украины пограничники исправно несут службу и не допускают его незаконного пересечения кем бы то ни было.

"Речь идет не о невыезде, а об обеспечении мер безопасности на границе. И задача ГНСУ в соответствии с законодательством Украины не допускать попыток незаконного пересечения границы. Это наша ответственность перед странами, с которыми мы граничим", — подчеркнул спикер.

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Также Демченко рассказал, что для обеспечения безопасности западной границы пограничники активно координируют свои действия с сотрудниками других правоохранительных структур.

"Для того чтобы обеспечивать надлежащую защиту на границе со странами Европейского Союза и Молдовой, мы привлекаем достаточно личного состава. Что касается приграничных районов, то обеспечение безопасности на их территориях происходит в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными структурами", — отметил Демченко.

Ранее Демченко заявил, что в настоящее время продолжается формирование новой модели охраны границы. Это, в частности, касается северных областей, граничащих с Беларусью и Россией. Цель этого — усиление обороны.

В связи с растущей угрозой Украина принимает меры по усилению охраны своей границы. С учетом активной работы Государственной пограничной службы в создании новых подразделений бригадного типа, расширение численности пограничников становится необходимостью в современных условиях.