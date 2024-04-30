Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів arrow
Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

30 квітня 2024 р. 14:36

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:59 Добряк пояснив, що є головною запорукою майбутньої перемоги України

Text

11:46 Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

Text

08:00 Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

Text

07:53 Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

Text

04:00 В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

1 травня 2024
Text

22:22 Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

Text

21:29 Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

Text

20:11 Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

Text

19:31 Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

Text

18:53 У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

Text

11:59 Добряк пояснив, що є головною запорукою майбутньої перемоги України

Text

11:46 Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

Text

08:00 Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

Text

07:53 Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

Text

04:00 В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

1 травня 2024
Text

22:22 Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

Text

21:29 Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

Text

20:11 Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

Text

19:31 Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

Text

18:53 У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що основні зусилля прикордонників спрямовані на оборону північних і східних рубежів нашої держави. Водночас ДПСУ має вдосталь ресурсів, щоб не допустити незаконного перетину західного кордону.

Про це Демченко розповів у ефірі Ранок.LIVE у вівторок 30 квітня.

Захист північних і східних кордонів у пріоритеті

"Збільшення чисельності Державної прикордонної служби в першу чергу направлене на посилення наших можливостей на лінії фронту і для виконання завдань на деокупованих територіях. Не йдеться про кордони з країнами Євросоюзу або Молдови", — зазначив Демченко.

Разом з тим він додав, що на західному кордоні України прикордонники справно несуть службу і не допускають його незаконного перетину ким би то не було.

"Йдеться не про невиїзд, а про забезпечення заходів безпеки на кордоні. І задача ДПСУ відповідно до законодавства України не допускати спроб незаконного перетину кордону. Це наша відповідальність перед країнами, з якими ми межуємо", — наголосив речник.

Хто ловить ухилянтів

Також Демченко розповів, що задля забезпечення безпеки західного кордону, прикордонники активно координують свої дії зі співробітниками інших правоохоронних структур.

"Для того щоб забезпечувати належний захист на кордоні з країнами Європейського Союзу і Молдовою ми залучаємо достатньо особового складу. Що стосується прикордонних районів, то забезпечення безпеки на їх територіях відбувається у тісній співпраці з іншими правоохоронними струткурами", — зазначив Демченко. 

Раніше Демченко заявив, що наразі триває формування нової моделі охорони кордону. Це, зокрема, стосується північних областей, що межують з Білоруссю та Росією. Мета цього — посилення оборони.  

У зв'язку зі зростаючою загрозою Україна вживає заходів для посилення охорони свого кордону. З урахуванням активної роботи Державної прикордонної служби у створенні нових підрозділів бригадного типу, розширення чисельності прикордонників стає необхідністю в сучасних умовах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

11:59 Добряк пояснив, що є головною запорукою майбутньої перемоги України

11:50 Загроза ударів від ворожих ракетоносіїв — яка ситуація в акваторії Чорного моря

11:47 До збірної України не захотіли приїжджати її лідери — що відомо

Text

11:46 Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

11:30 Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився сьогодні без води

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:29 В Україні оновлять правила для пільгових кредитів — що зміниться

11:23 В Україні зросло споживання електроенергії — в Міненерго розповіли про ситуацію

11:17 Знаменитий тренер заборонив дочці зустрічатися з футболістами — в чому причина

11:15 Наслідки ракетного удару по Одесі 1 травня — фото з місця події

11:09 Наслідки обстрілів РФ — Кулеба розповів про стан української енергетики

11:50 Загроза ударів від ворожих ракетоносіїв — яка ситуація в акваторії Чорного моря

11:47 До збірної України не захотіли приїжджати її лідери — що відомо

11:30 Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився сьогодні без води

11:29 В Україні оновлять правила для пільгових кредитів — що зміниться

11:23 В Україні зросло споживання електроенергії — в Міненерго розповіли про ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:17 Знаменитий тренер заборонив дочці зустрічатися з футболістами — в чому причина

11:15 Наслідки ракетного удару по Одесі 1 травня — фото з місця події

11:09 Наслідки обстрілів РФ — Кулеба розповів про стан української енергетики

11:07 У Харкові було чутно вибухи

10:45 Караваєв назвав гравця, який стане лідером Динамо

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у травні

05:57 Український бізнес у Німеччині — як відкрити власну справу

1 травня 2024

17:55 Skynex — як німці допомагають Україні та заробляють на цьому

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

06:36 Гетманцев зробив детальний прогноз для України на 2024 рік

05:57 Казахські літаки для України — чому Астана погодилася на такий крок

30 квітня 2024

18:00 Втекти не вийшло — ТОП-10 спроб втечі ухилянтів від одеських прикордонників

05:58 Бронемашини ACSV — що відомо про канадську техніку для ЗСУ

05:54 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінились ціни на житло у квітні

29 квітня 2024

20:29 Шлях в ЄС — як Україна виконала всі сім вимог Єврокомісії

Text

11:59 Добряк пояснив, що є головною запорукою майбутньої перемоги України

Text

11:46 Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

Text

08:00 Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

Text

07:53 Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

Text

04:00 В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

1 травня 2024
Text

22:22 Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

Text

21:29 Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

Text

20:11 Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

Text

19:31 Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

Text

18:53 У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області