Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що основні зусилля прикордонників спрямовані на оборону північних і східних рубежів нашої держави. Водночас ДПСУ має вдосталь ресурсів, щоб не допустити незаконного перетину західного кордону.

Про це Демченко розповів у ефірі Ранок.LIVE у вівторок 30 квітня.

Захист північних і східних кордонів у пріоритеті

"Збільшення чисельності Державної прикордонної служби в першу чергу направлене на посилення наших можливостей на лінії фронту і для виконання завдань на деокупованих територіях. Не йдеться про кордони з країнами Євросоюзу або Молдови", — зазначив Демченко.

Разом з тим він додав, що на західному кордоні України прикордонники справно несуть службу і не допускають його незаконного перетину ким би то не було.

"Йдеться не про невиїзд, а про забезпечення заходів безпеки на кордоні. І задача ДПСУ відповідно до законодавства України не допускати спроб незаконного перетину кордону. Це наша відповідальність перед країнами, з якими ми межуємо", — наголосив речник.

Хто ловить ухилянтів

Також Демченко розповів, що задля забезпечення безпеки західного кордону, прикордонники активно координують свої дії зі співробітниками інших правоохоронних структур.

"Для того щоб забезпечувати належний захист на кордоні з країнами Європейського Союзу і Молдовою ми залучаємо достатньо особового складу. Що стосується прикордонних районів, то забезпечення безпеки на їх територіях відбувається у тісній співпраці з іншими правоохоронними струткурами", — зазначив Демченко.

Раніше Демченко заявив, що наразі триває формування нової моделі охорони кордону. Це, зокрема, стосується північних областей, що межують з Білоруссю та Росією. Мета цього — посилення оборони.

У зв'язку зі зростаючою загрозою Україна вживає заходів для посилення охорони свого кордону. З урахуванням активної роботи Державної прикордонної служби у створенні нових підрозділів бригадного типу, розширення чисельності прикордонників стає необхідністю в сучасних умовах.