Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Национальный банк Украины недавно предложил сменить название "копейки" на "шаг" . Там объяснили, что это нужно для возрождения исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций. Эксперт ответил, обременит ли украинский госбюджет перепечатку новых "шагов".

Об этом, в частности, высказался старший хранитель фондов Музея денег НБУ Андрей Бойко-Гагарин в эфире Ранок.LIVE 3 сентября.

Ударит ли по бюджету замена копейки

Эксперт заявил, что Национальный банк Украины ежегодно чеканит монеты и бумажные денежные знаки на замену изношенных, потерянных или утраченных средств. На это закладывают средства. Таким образом, на изготовление новых "шагов" дополнительных расходов для госбюджета не понесет и останутся на том же уровне.

"На их замену, денежной массы, чеканятся новые монеты банкноты нового года. На 2025 год было предварительно запланировано и так чеканка 50 копеек в 2025 году, которые сейчас могут стать монетой 50 шагов 2025 года. То есть на тех же заготовках и с тем же дизайном только с заменой названия. Деньги на изготовление штемпелей уже были заложены и закладываются ежегодно. То есть экстрадополнительных расходов, кроме стандартных, ежегодно Нацбанк на этот процесс не предусматривает", — заявил эксперт.

Также он пояснил, что 1 гривна будет равна 100 "шагам". Замена копеек на "шаг" будет происходить постепенно, по мере поступления новых отчеканенных "шагов".