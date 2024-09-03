Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение arrow
Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

3 сентября 2024 г. 13:14

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Национальный банк Украины недавно предложил сменить название "копейки" на "шаг" . Там объяснили, что это нужно для возрождения исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций. Эксперт ответил, обременит ли украинский госбюджет перепечатку новых "шагов".

Об этом, в частности, высказался старший хранитель фондов Музея денег НБУ Андрей Бойко-Гагарин в эфире Ранок.LIVE 3 сентября. 

Ударит ли по бюджету замена копейки

Эксперт заявил, что Национальный банк Украины ежегодно чеканит монеты и бумажные денежные знаки на замену изношенных, потерянных или утраченных средств. На это закладывают средства. Таким образом, на изготовление новых "шагов" дополнительных расходов для госбюджета не понесет и останутся на том же уровне.

"На их замену, денежной массы, чеканятся новые монеты банкноты нового года. На 2025 год было предварительно запланировано и так чеканка 50 копеек в 2025 году, которые сейчас могут стать монетой 50 шагов 2025 года. То есть на тех же заготовках и с тем же дизайном только с заменой названия. Деньги на изготовление штемпелей уже были заложены и закладываются ежегодно. То есть экстрадополнительных расходов, кроме стандартных, ежегодно Нацбанк на этот процесс не предусматривает", — заявил эксперт.

Также он пояснил, что 1 гривна будет равна 100 "шагам". Замена копеек на "шаг" будет происходить постепенно, по мере поступления новых отчеканенных "шагов".

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:26 Враг имеет восемь морских платформ для ракетных ударов, — Военно-Морские Силы Украины

13:26 В Украине задержали экс-нардепа и его сообщников, которые работали на вражеские спецслужбы

13:21 Под Купянском бойцы Нацгвардии нанесли удар по позициям и складу врага — впечатляющее видео

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

13:13 Директор НАБУ уволил своего заместителя — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:11 Наводчика ракет на Харьковскую ОВА приговорили к пожизненному заключению

13:08 Эксперт объяснил, какой мессенджер наиболее безопасен для гражданских и военных в условиях войны

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

12:54 Есть погибшие в Донецкой области — сколько ударов в сутки нанес враг и какие последствия

12:54 Переправляли мужчин за границу — в Одессе задержали злоумышленников

13:26 Враг имеет восемь морских платформ для ракетных ударов, — Военно-Морские Силы Украины

13:26 В Украине задержали экс-нардепа и его сообщников, которые работали на вражеские спецслужбы

13:21 Под Купянском бойцы Нацгвардии нанесли удар по позициям и складу врага — впечатляющее видео

13:13 Директор НАБУ уволил своего заместителя — детали

13:11 Наводчика ракет на Харьковскую ОВА приговорили к пожизненному заключению

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:08 Эксперт объяснил, какой мессенджер наиболее безопасен для гражданских и военных в условиях войны

12:54 Есть погибшие в Донецкой области — сколько ударов в сутки нанес враг и какие последствия

12:54 Переправляли мужчин за границу — в Одессе задержали злоумышленников

12:54 В Украине запустят платформу коммунальных услуг — детали

12:49 Главный раввин Британии отреагировал на приостановку лицензий на экспорт оружия Израилю

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE