Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Національний банк України нещодавно запропонував змінити назву "копійки" на "шаг". Там пояснили, що це потрібно для відродження історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій. Експерт відповів, чи обтяжить український держбюджет передрук нових "шагів".

Про це зокрема висловився старший зберігач фондів Музею грошей НБУ Андрій Бойко-Гагарін в ефірі Ранок.LIVE 3 вересня.

Чи вдарить по бюджету заміна копійки

Експерт заявив, що Національний банк України щорічно карбує монети та паперові грошові знаки на заміну зношених, загублених чи втрачених коштів. На це закладають відповідні кошти. Таким чином на виготовлення нових "шагів" додаткових витрат для держбюджету не понесе і залишаться на тому ж рівні.

"На їх заміну, грошової маси, карбуються нові монети банкноти нового року. На 2025 рік було попередньо заплановано і так карбування 50 копійок в 2025 році, які наразі можуть стати монетою 50 шагів 2025 року. Тобто на тих самих заготовках і з тим самим дизайном тільки із заміною назви. Гроші на виготовлення штемпелів вже були закладені і закладаються щороку. Тобто екстрадодаткових витрат, окрім стандартних, щорічно Нацбанк на цей процес не передбачає", — заявив експерт.

Також він пояснив, що 1 гривня дорівнюватиме 100 "шагів". Заміна копійок на "шаги" відбуватиметься поступово, в міру надходження нових викарбуваних "шагів".