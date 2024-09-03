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Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

03 вересня 2024 р. 13:14

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15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

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14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

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13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

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13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

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11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

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08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

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Національний банк України нещодавно запропонував змінити назву "копійки" на "шаг". Там пояснили, що це потрібно для відродження історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій. Експерт відповів, чи обтяжить український держбюджет передрук нових "шагів".

Про це зокрема висловився старший зберігач фондів Музею грошей НБУ Андрій Бойко-Гагарін в ефірі Ранок.LIVE 3 вересня.

Чи вдарить по бюджету заміна копійки

Експерт заявив, що Національний банк України щорічно карбує монети та паперові грошові знаки на заміну зношених, загублених чи втрачених коштів. На це закладають відповідні кошти. Таким чином на виготовлення нових "шагів" додаткових витрат для держбюджету не понесе і залишаться на тому ж рівні.

"На їх заміну, грошової маси, карбуються нові монети банкноти нового року. На 2025 рік було попередньо заплановано і так карбування 50 копійок в 2025 році, які наразі можуть стати монетою 50 шагів 2025 року. Тобто на тих самих заготовках і з тим самим дизайном тільки із заміною назви. Гроші на виготовлення штемпелів вже були закладені і закладаються щороку. Тобто екстрадодаткових витрат, окрім стандартних, щорічно Нацбанк на цей процес не передбачає", — заявив експерт. 

Також він пояснив, що 1 гривня дорівнюватиме 100 "шагів". Заміна копійок на "шаги" відбуватиметься поступово, в міру надходження нових викарбуваних "шагів". 

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17:26 Одеська бригада показала, як нищить російську техніку

17:25 Окупанти атакували житловий будинок у Херсонській області — загинув чоловік

17:05 ДБР відкрило справу через ракетний удар по навчальному закладі Полтави, — ЗМІ

16:55 Над Чорним морем ведеться розвідка — авіація НАТО контролює кордони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:49 У Полтаві зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару

16:49 В Монголії пояснили, чому не заарештували Путіна за ордером МКС

16:33 Мобілізація обмежено придатних до 25 років — Рада підтримала заборону

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14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

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13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

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13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

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