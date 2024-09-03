Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Економіст заявив, що перейменування "копійки" на "шаг" є відволіканням від важливіших питань. Наприклад, від оподаткування прибутків банків та фінансових компаній.

Про це експерт з податкової та регуляторної політики Мирослав Лаба заявив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 3 вересня.

Доцільність перейменування "копійки" на "шаг"

Фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба вважає, що про перейменування української копійки на "шаг" заговорили, щоб відвернути увагу від нагальних проблем, які обговорюються в уряді. На його думку, це оподаткування прибутків банків та фінансових компаній.

"Це компетенція Національного банку України, він має право це робити і за це вони нестимуть відповідальність", — зауважив експерт.