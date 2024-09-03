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Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

03 вересня 2024 р. 12:18

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12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

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12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2024
Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

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15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Економіст заявив, що перейменування "копійки" на "шаг" є відволіканням від важливіших питань. Наприклад, від оподаткування прибутків банків та фінансових компаній.

Про це експерт з податкової та регуляторної політики Мирослав Лаба заявив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 3 вересня. 

Доцільність перейменування "копійки" на "шаг" 

Фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба вважає, що про перейменування української копійки на "шаг" заговорили, щоб відвернути увагу від нагальних проблем, які обговорюються в уряді. На його думку, це оподаткування прибутків банків та фінансових компаній.

"Це компетенція Національного банку України, він має право це робити і за це вони нестимуть відповідальність", — зауважив експерт. 

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12:48 На Прикарпатті судили чоловіка, який за тисячу доларів підпалив авто волонтерів

12:38 В Росії розбився вертоліт Мі-8 — хто був на борту

12:29 Росія обстріляла об'єкти Укрзалізниці, є поранені — що відомо

12:27 Удар по Харкову — у лікарні загинув 21-річний фельдшер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:24 Сапери ДСНС виявляють і знищують вибухонебезпечні предмети на Харківщині — відео

12:23 У День міста Одеси першою народилася дівчинка — яке ім'я дали

12:17 На Закарпатті ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю на 17 тисяч — яка причина

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21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

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19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

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17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко