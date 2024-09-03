Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Экономист заявил, что переименование "копейки" в "шаг" является отвлечением от более важных вопросов. К примеру, от налогообложения доходов банков и денежных компаний.

Об этом эксперт по налоговой и регуляторной политике Мирослав Лаба заявил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 3 сентября.

Целесообразность переименования "копейки" в "шаг"

Специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Экономической экспертной платформы Мирослав Лаба считает, что о переименовании украинской копейки в "шаг" заговорили, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем, которые обсуждаются в правительстве. По его мнению, это налогообложение доходов банков и финансовых компаний.

"Это компетенция Национального банка Украины, он имеет право это делать и за это они будут нести ответственность", — отметил эксперт.