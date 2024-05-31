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Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

31 мая 2024 г. 14:07

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

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14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Text
Новость с видео

12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024
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23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

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18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию

Народный депутат от партии "Слуга народу" Сергей Демченко рассказал, что мешает развиваться украинскому бизнесу. По его словам, это давление со стороны правоохранителей.

Об этом нардеп сказал в эфире "Ранок.LIVE".

Что мешает бизнесу в Украине

Да, Демченко отметил, что нынешние условия не способствуют успеху нашей экономики в будущем.

"Это давление преимущественно со стороны правоохранительных органов, имеющих на сегодняшний день большое количество инструментов, связанных с тем, чтобы правонарушения рассматривать с точки зрения безопасности страны и военных событий, происходящих на территории Украины", — сказал депутат.

Он добавил, что в Украине есть значительное количество уголовных производств, в которых, кажется, есть элементы правонарушения и экономического преступления, но к этому также прилагаются элементы преступлений, связанных с безопасностью страны и государственной безопасностью. По словам Демченко, сложно объяснить, как эти элементы связаны между собой.

Что еще стоит знать

Напомним, после увеличения основных налогов в 2024 году, в Украине также планируется повысить налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Ожидается, что эти изменения вступят в силу в следующем году.

Мы также писали, что, по словам бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, повышение налогов в Украине давит на предпринимателей. В то же время более 60% украинской экономики в тени.

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

14:52 Медведев снова принялся угрожать ядерным ударом миру

14:45 В Харькове возросло количество погибших в результате удара по многоэтажке

14:41 В Харьковской области уже несколько дней не могут потушить пожар — огонь охватил 3700 га леса

14:33 Условный срок отменили — как суд изменил наказание для львовянина, проигнорировавшего повестку в ТЦК

14:32 В Харькове мужчина прорывался в разрушенный дом, где под завалами его жена и дочь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:23 Почти треть украинцев живет в бедности из-за войны — Мировой банк

14:23 В Броварах прокуратура требует вернуть землю возле Десны стоимостью более 140 млн грн

14:20 Надвигается циклон Radha — народный синоптик Диденко спрогнозировала погоду в первый день лета

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Text

14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

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Новость с видео

12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

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10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024
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23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

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22:12 Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

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21:16 Штрафы для военнообязанных женщин и тариф на свет — Просто Новини

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18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию