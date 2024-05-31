Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

Народный депутат от партии "Слуга народу" Сергей Демченко рассказал, что мешает развиваться украинскому бизнесу. По его словам, это давление со стороны правоохранителей.

Об этом нардеп сказал в эфире "Ранок.LIVE".

Что мешает бизнесу в Украине

Да, Демченко отметил, что нынешние условия не способствуют успеху нашей экономики в будущем.

"Это давление преимущественно со стороны правоохранительных органов, имеющих на сегодняшний день большое количество инструментов, связанных с тем, чтобы правонарушения рассматривать с точки зрения безопасности страны и военных событий, происходящих на территории Украины", — сказал депутат.

Он добавил, что в Украине есть значительное количество уголовных производств, в которых, кажется, есть элементы правонарушения и экономического преступления, но к этому также прилагаются элементы преступлений, связанных с безопасностью страны и государственной безопасностью. По словам Демченко, сложно объяснить, как эти элементы связаны между собой.

Что еще стоит знать

Напомним, после увеличения основных налогов в 2024 году, в Украине также планируется повысить налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Ожидается, что эти изменения вступят в силу в следующем году.

Мы также писали, что, по словам бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, повышение налогов в Украине давит на предпринимателей. В то же время более 60% украинской экономики в тени.