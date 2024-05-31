Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Демченко розповів, що заважає розвиватися українському бізнесу. За його словами, це тиск з боку правоохоронців.

Про це нардеп сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Що заважає бізнесу в Україні

Так, Демченко зазначив, що нинішні умови не сприяють успіху нашої економіки в майбутньому.

"Це тиск переважно з боку правоохоронних органів, які на сьогоднішній день мають велику кількість інструментів, пов'язаних з тим, щоб правопорушення розглядати з точки зору безпеки країни та воєнних подій, що відбуваються на території України", — сказав депутат.

Він додав, що в Україні є значна кількість кримінальних проваджень, в яких, здається, є елементи правопорушення та економічного злочину, але до цього також додаються елементи злочинів, пов'язаних з безпекою країни та державною безпекою. За словами Демченко, важко пояснити, як ці елементи пов'язані між собою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, після збільшення основних податків у 2024 році, в Україні також планують підвищити податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Очікується, що ці зміни набудуть чинності у наступному році.

Ми також писали, що за словами колишнього міністра соціальної політики Андрія Реви, підвищення податків в Україні тисне на підприємців. Водночас наразі понад 60% української економіки в тіні.