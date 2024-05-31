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Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

31 травня 2024 р. 14:07

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14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

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14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

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14:00 Звернення Столтенберга — прямий ефір пресконференції генсека НАТО

Text
Новина з відео

12:59 День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

Text

10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

30 травня 2024
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23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

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22:12 Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Демченко розповів, що заважає розвиватися українському бізнесу. За його словами, це тиск з боку правоохоронців.

Про це нардеп сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Що заважає бізнесу в Україні

Так, Демченко зазначив, що нинішні умови не сприяють успіху нашої економіки в майбутньому.

"Це тиск переважно з боку правоохоронних органів, які на сьогоднішній день мають велику кількість інструментів, пов'язаних з тим, щоб правопорушення розглядати з точки зору безпеки країни та воєнних подій, що відбуваються на території України", — сказав депутат.

Він додав, що в Україні є значна кількість кримінальних проваджень, в яких, здається, є елементи правопорушення та економічного злочину, але до цього також додаються елементи злочинів, пов'язаних з безпекою країни та державною безпекою. За словами Демченко, важко пояснити, як ці елементи пов'язані між собою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, після збільшення основних податків у 2024 році, в Україні також планують підвищити податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Очікується, що ці зміни набудуть чинності у наступному році.

Ми також писали, що за словами колишнього міністра соціальної політики Андрія Реви, підвищення податків в Україні тисне на підприємців. Водночас наразі понад 60% української економіки в тіні.

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14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

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14:45 У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці

14:41 На Харківщині вже кілька днів не можуть загасити пожежу — вогонь охопив 3700 га лісу

14:33 Умовний термін скасували — як суд змінив покарання для львів'янина, який проігнорував повістку в ТЦК

14:32 У Харкові чоловік проривався у зруйнований будинок, де під завалами його дружина та донька

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:23 Майже третина українців живе у бідності через війну — Світовий банк

14:23 У Броварах прокуратура вимагає повернути землю біля Десни вартістю понад 140 млн грн

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14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

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23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

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21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

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18:52 Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію