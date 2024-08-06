Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени" arrow
Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

6 августа 2024 г. 6:39

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Text

17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Text

17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

В Украине около 40% экономики находится в "тени". Поэтому государство должно сейчас продвигать "детенизацию".

Об этом в эфире Вечір. Live, 5 августа, заявил народный депутат Украины Алексей Мовчан.

Что необходимо делать

Он подчеркнул, что необходимо "гонять" тех, кто делает нелегальные вещи и недоплачивает налоги. Однако государство этого не желает.

"Давайте гонять тех, кто нелегально производит табак, тех, кто продает и производит "паленную" водку, горючее — так же. Существует же куча схем, как подакцизный товар продать без акциза и положить его себе в карман. Но нет, не хочется .Хочется тех, кто честно платит - "давайте еще", — сказал нардеп.

Он добавил, что при таком подходе государства те, кто в "тени", будут и дальше недоплачивать налоги, а значит, будут ложить больше денег себе в карманы, которые должны уходить в бюджет страны.

В связи с этим, по словам Мовчана, нужен разговор с правительством о том, что пора уже начать внедрять соответствующие реформы. Прежде всего, бороться с контрабандой и неоплатой налогов, а не требовать их поднятия.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

07:18 Очереди на границе Украины — на каких КПП утром пробки

07:01 Безопасность ПриватБанка не работает во время мошеннических списаний средств — детали

Эксклюзив

06:58 В ГНСУ рассказали, кто и что помогает им патрулировать участок реки Тыса

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:32 Кофе будем пить только по праздникам — цена на этот напиток стремительно летит в небо

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

06:30 ВВК для многодетного отца — когда нужно проходить комиссию

06:25 Возможны даже заморозки — синоптики спрогнозировали, какая погода будет в Украине в августе

06:10 Части пенсионеров сократят пенсии до конца года — кого коснется

07:18 Очереди на границе Украины — на каких КПП утром пробки

07:01 Безопасность ПриватБанка не работает во время мошеннических списаний средств — детали

Эксклюзив

06:58 В ГНСУ рассказали, кто и что помогает им патрулировать участок реки Тыса

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:32 Кофе будем пить только по праздникам — цена на этот напиток стремительно летит в небо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

06:30 ВВК для многодетного отца — когда нужно проходить комиссию

06:25 Возможны даже заморозки — синоптики спрогнозировали, какая погода будет в Украине в августе

06:10 Части пенсионеров сократят пенсии до конца года — кого коснется

06:01 Бойцы жалуются на дискриминацию в Ощадбанке — детали энергопрограммы

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Text

17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь