Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

В Украине около 40% экономики находится в "тени". Поэтому государство должно сейчас продвигать "детенизацию".

Об этом в эфире Вечір. Live, 5 августа, заявил народный депутат Украины Алексей Мовчан.

Что необходимо делать

Он подчеркнул, что необходимо "гонять" тех, кто делает нелегальные вещи и недоплачивает налоги. Однако государство этого не желает.

"Давайте гонять тех, кто нелегально производит табак, тех, кто продает и производит "паленную" водку, горючее — так же. Существует же куча схем, как подакцизный товар продать без акциза и положить его себе в карман. Но нет, не хочется .Хочется тех, кто честно платит - "давайте еще", — сказал нардеп.

Он добавил, что при таком подходе государства те, кто в "тени", будут и дальше недоплачивать налоги, а значит, будут ложить больше денег себе в карманы, которые должны уходить в бюджет страны.

В связи с этим, по словам Мовчана, нужен разговор с правительством о том, что пора уже начать внедрять соответствующие реформы. Прежде всего, бороться с контрабандой и неоплатой налогов, а не требовать их поднятия.