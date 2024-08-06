Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

В Україні близько 40% економіки знаходиться у "тіні". Тому держава має зараз просувати і займатися "детенізацією".

Про це в ефірі Вечір.Live, 5 серпня, заявив народний депутат України Олексій Мовчан.

Що необхідно робити

Він наголосив, що необхідно "ганяти" тих, хто робить нелегальні речі і недоплачує податки. Проте держава цього не хоче.

"Давайте ганяти тих, хто нелегально виробляє тютюн, тих, хто продає і виробляє "палену" горілку, пальне — так само. Існує ж купа схем, як підакцизний товар продати без акцизу й покласти його собі в кишеню. Але ж ні, не хочеться. Хочеться тих, хто чесно платить — "давайте ще", — сказав нардеп.

Він додав, що при такому підході держави ті, хто в "тіні", будуть і далі недоплачувати податки, а отже, кластимуть більше грошей собі в кишені, які мають йти в бюджет країни.

У зв'язку з цим, за словами Мовчана, потрібна розмова з урядом про те, що пора вже почати впроваджувати відповідні реформ. Насамперед — боротися з контрабандою та неоплатою податків, а не вимагати їхнього підняття.