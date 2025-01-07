Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Авиаэксперт Кирилл Новиков прокомментировал сбитие украинским пилотом F-16 шести российских ракет за один вылет. По его словам, он рисковал, но это себя оправдало.

Об этом Кирилл Новиков сказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 7 января.

Сбитие ракет с помощью F-16

Новиков отметил, что пилот совершил невероятный подвиг, несмотря на ограниченное количество вооружения и риски, связанные с выполнением маневров на коротких расстояниях.

"Речь шла о применении авиационной пушки на близком расстоянии, когда пилот подошел ближе к ракете, что является опасным, потому что может произойти детонация. Но риск себя оправдал, и мы видим такой высокий результат. Это первое в истории применения этих самолетов", — подчеркнул авиаэксперт.

Напомним, в конце декабря 2024 года украинский пилот истребителя F-16 во время масштабной атаки врага сбил рекордное количество ракет — шесть целей.

Также глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко прокомментировал случай, когда украинский пилот F-16 уничтожил шесть ракет оккупантов.