У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Очільник Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко пояснив, чому російські окупанти пускають ракети близько одна до одної. За його словами, ворог, зокрема хоче ускладнити роботу протиповітряної оборони.

Про це Іван Тимочко сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 7 січня.

Запуск російських ракет

"Росіяни пускають ракети близько одна до одної, щоб створити ілюзію одного об’єкта та ускладнити роботу ППО", — розповів Тимочко.

Він також прокоментував унікальний випадок, коли український пілот F-16 знищив шість ракет російських окупантів.

Тимочко зазначив, що пілот збив чотири цілі за допомогою системи "повітря-повітря", а ще дві — гарматою, розташованою на літаку. Ця зброя, широко відома як "базука", представляє собою високоточний багатоствольний роторний механізм з електричним приводом.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року український пілот F-16 встановив рекорд, збивши найбільшу кількість ракет під час масованої атаки ворога.

Також посольство Великої Британії в Україні повідомило про завершення базового навчання українських пілотів на F-16.