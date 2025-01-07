В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко объяснил, почему российские оккупанты пускают ракеты близко друг к другу. По его словам, враг, в частности, хочет усложнить работу противовоздушной обороны.

Об этом Иван Тимочко сказал в эфире День.LIVE во вторник, 7 января.

Запуск российских ракет

"Россияне пускают ракеты близко друг к другу, чтобы создать иллюзию одного объекта и усложнить работу ПВО", — рассказал Тимочко.

Он также прокомментировал уникальный случай, когда украинский пилот F-16 уничтожил шесть ракет российских оккупантов.

Тимочко отметил, что пилот сбил четыре цели с помощью системы "воздух-воздух", а еще две — пушкой, расположенной на самолете. Это оружие, широко известное как "базука", представляет собой высокоточный многоствольный роторный механизм с электрическим приводом.

Напомним, в конце декабря прошлого года украинский пилот F-16 установил рекорд, сбив наибольшее количество ракет во время массированной атаки врага.

Также посольство Великобритании в Украине сообщило о завершении базового обучения украинских пилотов на F-16.