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В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

7 января 2025 г. 16:43

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10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

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08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
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Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко объяснил, почему российские оккупанты пускают ракеты близко друг к другу. По его словам, враг, в частности, хочет усложнить работу противовоздушной обороны.

Об этом Иван Тимочко сказал в эфире День.LIVE во вторник, 7 января.

Запуск российских ракет

"Россияне пускают ракеты близко друг к другу, чтобы создать иллюзию одного объекта и усложнить работу ПВО", — рассказал Тимочко.

Он также прокомментировал уникальный случай, когда украинский пилот F-16 уничтожил шесть ракет российских оккупантов.

Тимочко отметил, что пилот сбил четыре цели с помощью системы "воздух-воздух", а еще две — пушкой, расположенной на самолете. Это оружие, широко известное как "базука", представляет собой высокоточный многоствольный роторный механизм с электрическим приводом.

Напомним, в конце декабря прошлого года украинский пилот F-16 установил рекорд, сбив наибольшее количество ракет во время массированной атаки врага.

Также посольство Великобритании в Украине сообщило о завершении базового обучения украинских пилотов на F-16.

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17:49 В декабре оккупанты понесли наибольшие потери — какое количество

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:46 Расстройства психики — когда в ТЦК не выпишут повестку

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17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

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16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

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13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
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22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

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22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

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