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Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

07 січня 2025 р. 22:57

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19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

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17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

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17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

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16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

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13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

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Авіаексперт Кирило Новіков прокоментував збиття українським пілотом F-16 шести російських ракет за один виліт. За його словами, він ризикував, але це себе виправдало.

Про це Кирило Новіков сказав в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 7 січня.

Збиття ракет за допомогою F-16

Новіков зазначив, що пілот вчинив неймовірний подвиг, попри обмежену кількість озброєння та ризики, пов'язані з виконанням маневрів на коротких відстанях.

"Йшлося про застосування авіаційної гармати на близькій відстані, коли пілот підійшов ближче до ракети, що є небезпечним, бо може відбутися детонація. Але ризик себе виправдав, і ми бачимо такий високий результат. Це перше в історії застосування цих літаків", — наголосив авіаексперт.

Нагадаємо, в кінці грудня 2024 року український пілот винищувача F-16 під час масштабної атаки ворога збив рекордну кількість ракет — шість цілей.

Також очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прокоментував випадок, коли український пілот F-16 знищив шість ракет окупантів.

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