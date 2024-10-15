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Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

15 октября 2024 г. 9:55

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При отступлении российский водитель бронетехники наехал гусеницами на бойцов-десантников РФ. В результате российские военнослужащие погибли.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 14 октября, рассказал командир 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Петр "Апостол" Кузык.

Что известно о смерти российских военных под российским танком

Военный подчеркнул, что подобные случаи доказывают, что для россиян люди являются "расходным материалом". Это не случайность, а систематическое отношение русской армии к своим бойцам.

"Он (водитель, — Ред.) только сбросил десант, кто-то еще залег из пехотинцев их, они не успели даже до окопа добежать, только прыгнули с этой брони. Он (водитель, — Ред.) начинает бежать, разворачиваться и давить гусеницами своих же солдат. Он этот штурм нам реально погасил, потому что половину этого десанта задавил гусеницами", — рассказал Кузык.

Напомним, некоторые российские военнослужащие сотрудничают с украинскими партизанами и спецслужбами. Такие бойцы осуществляют диверсии, повреждают технику и передают украинцам важные разведывательные данные.

Ранее военнослужащий ВСУ Кирилл Сазанов рассказал, какой тактики придерживаются российские войска в Курской области. По его словам, основной целью россиян на этом направлении является захват окрестностей населенных пунктов. Тактическое преимущество врагу дают знание местности и помощь местных жителей.

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