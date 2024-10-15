Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Під час відступу російський водій бронетехніки наїхав гусеницями на бійців-десантників РФ. Унаслідок цього російські військовослужбовці загинули.—

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 14 жовтня, розповів командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ої бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро "Апостол" Кузик.

Що відомо про смерть російських військових під російським танком

Військовий наголосив, що подібні випадки доводять, що для росіян люди є "витратним матеріалом". Це не випадковість, а систематичне ставлення російської армії до своїх бійців.

"Він (водій, — Ред.) тільки скинув десант, хтось ще заліг із піхотинців їхніх, вони не встигли навіть до окопа добігти, тільки стрибнули з цієї броні. Він (водій, — Ред.) починає тікати, розвертатися і давить гусеницями своїх же солдатів. Він цей штурм нам реально погасив, тому що половину цього десанту задавив гусеницями", — розповів Кузик.

Нагадаємо, деякі з російських військовослужбовців співпрацюють з українськими партизанами та спецслужбами. Такі бійці здійснюють диверсії, пошкоджують техніку та передають українцям важливі розвідувальні дані.

Раніше військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазанов розповів, якої тактики дотримуються російські війська в Курській області. За його словами, основною метою росіян на цьому напрямку є захоплення околиць населених пунктів. Тактичну перевагу ворогові надають знання місцевості та допомога місцевих жителів.