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Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

15 жовтня 2024 р. 09:55

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00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

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21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

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20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

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Під час відступу російський водій бронетехніки наїхав гусеницями на бійців-десантників РФ. Унаслідок цього російські військовослужбовці загинули.—

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 14 жовтня, розповів командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ої бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро "Апостол" Кузик.

Що відомо про смерть російських військових під російським танком

Військовий наголосив, що подібні випадки доводять, що для росіян люди є "витратним матеріалом". Це не випадковість, а систематичне ставлення російської армії до своїх бійців.

"Він (водій, — Ред.) тільки скинув десант, хтось ще заліг із піхотинців їхніх, вони не встигли навіть до окопа добігти, тільки стрибнули з цієї броні. Він (водій, — Ред.) починає тікати, розвертатися і давить гусеницями своїх же солдатів. Він цей штурм нам реально погасив, тому що половину цього десанту задавив гусеницями", — розповів Кузик.

Нагадаємо, деякі з російських військовослужбовців співпрацюють з українськими партизанами та спецслужбами. Такі бійці здійснюють диверсії, пошкоджують техніку та передають українцям важливі розвідувальні дані.

Раніше військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазанов розповів, якої тактики дотримуються російські війська в Курській області. За його словами, основною метою росіян на цьому напрямку є захоплення околиць населених пунктів. Тактичну перевагу ворогові надають знання місцевості та допомога місцевих жителів.

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10:23 На Одещині пролунали вибухи — що відомо

10:21 Число ворожих кораблів у Чорному морі зросло — одеситам варто бути напоготові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:20 МО схвалило звільнення військових через загибель неповнорідних родичів — нардеп

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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