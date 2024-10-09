Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області arrow
Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

09 жовтня 2024 р. 21:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Військовий Збройних сил України Кирило Сазонов розповів про тактику російських окупантів у Курській області. За його словами, йдеться про маленькі піхотні групи та дрони з підтримкою артилерії.

Про це Кирило Сазонов сказав в ефірі День.LIVE у середу, 9 жовтня.

Тактика окупантів у Курській області

"Тактика ворога на Курщині — маленькі піхотні групи та дрони з підтримкою артилерії", — каже Сазонов.

Військовий порівняв тактику окупантів з тими, що спостерігались у Часовому Яру та Торецьку. За його словами, основна мета росіян — захоплення околиць населених пунктів.

Сазонов додав, що знання місцевості та участь місцевих жителів надають противнику тактичну перевагу.

Нагадаємо, керівник спеціального штабу з допомоги Україні в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг прокоментував стратегічні результати українського наступу на Курщині. Він наголосив, що РФ не перемістила значні бойові підрозділи з Донбасу до Курська.

Також голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що наступ ЗСУ в Курській області став стратегічною проблемою для російського лідера Володимира Путіна.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:32 У Львові пролунали вибухи — свідки показали відео та розповіли про підрив гранат

00:30 Як шукають тих, хто не оновив дані до 16 липня — коментар ТЦК

00:12 Взимку Україна буде зі світлом, але є головна умова — в Міненерго заявили яка

00:07 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

9 жовтня 2024

23:55 На Закарпатті судили чоловіка за допомогу ухилянтам — чому його не покарали

23:54 В Євросоюзі погодили кредит для України — журналіст назвав суму

23:50 У закладі Одеси вмикають пісні російського гурту, який підтримав війну

23:31 В Укрпошті відповіли, скільки повісток вже передали в доставку

23:26 В Харків прийде потепління — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:02 Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі та поранені

00:32 У Львові пролунали вибухи — свідки показали відео та розповіли про підрив гранат

00:30 Як шукають тих, хто не оновив дані до 16 липня — коментар ТЦК

00:12 Взимку Україна буде зі світлом, але є головна умова — в Міненерго заявили яка

00:07 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

9 жовтня 2024

23:55 На Закарпатті судили чоловіка за допомогу ухилянтам — чому його не покарали

23:54 В Євросоюзі погодили кредит для України — журналіст назвав суму

23:50 У закладі Одеси вмикають пісні російського гурту, який підтримав війну

23:31 В Укрпошті відповіли, скільки повісток вже передали в доставку

23:26 В Харків прийде потепління — синоптики спрогнозували погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:02 Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини — є загиблі та поранені

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій