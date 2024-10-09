Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Військовий Збройних сил України Кирило Сазонов розповів про тактику російських окупантів у Курській області. За його словами, йдеться про маленькі піхотні групи та дрони з підтримкою артилерії.

Про це Кирило Сазонов сказав в ефірі День.LIVE у середу, 9 жовтня.

Тактика окупантів у Курській області

"Тактика ворога на Курщині — маленькі піхотні групи та дрони з підтримкою артилерії", — каже Сазонов.

Військовий порівняв тактику окупантів з тими, що спостерігались у Часовому Яру та Торецьку. За його словами, основна мета росіян — захоплення околиць населених пунктів.

Сазонов додав, що знання місцевості та участь місцевих жителів надають противнику тактичну перевагу.

Нагадаємо, керівник спеціального штабу з допомоги Україні в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг прокоментував стратегічні результати українського наступу на Курщині. Він наголосив, що РФ не перемістила значні бойові підрозділи з Донбасу до Курська.

Також голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що наступ ЗСУ в Курській області став стратегічною проблемою для російського лідера Володимира Путіна.