Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Военный Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов рассказал о тактике российских оккупантов в Курской области. По его словам, речь идет о маленьких пехотных группах и дронах с поддержкой артиллерии.

Об этом Кирилл Сазонов сказал в эфире День.LIVE в среду, 9 октября.

Тактика оккупантов в Курской области

"Тактика врага на Курщине — маленькие пехотные группы и дроны с поддержкой артиллерии", — говорит Сазонов.

Военный сравнил тактику оккупантов с теми, что наблюдались в Часовом Яру и Торецке. По его словам, основная цель россиян — захват окраин населенных пунктов.

Сазонов добавил, что знания местности и участие местных жителей отдают противнику тактическое преимущество.

Напомним, руководитель специального штаба по помощи Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг прокомментировал стратегические результаты украинского наступления на Курщине. Он подчеркнул, что РФ не переместила значительные боевые подразделения из Донбасса в Курск.

Также глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что наступление ВСУ в Курской области стало стратегической проблемой для российского лидера Владимира Путина.