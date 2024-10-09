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Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

9 октября 2024 г. 21:28

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21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

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17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

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12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

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12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

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08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

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08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

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23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

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Военный Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов рассказал о тактике российских оккупантов в Курской области. По его словам, речь идет о маленьких пехотных группах и дронах с поддержкой артиллерии.

Об этом Кирилл Сазонов сказал в эфире День.LIVE в среду, 9 октября.

Тактика оккупантов в Курской области

"Тактика врага на Курщине — маленькие пехотные группы и дроны с поддержкой артиллерии", — говорит Сазонов.

Военный сравнил тактику оккупантов с теми, что наблюдались в Часовом Яру и Торецке. По его словам, основная цель россиян — захват окраин населенных пунктов.

Сазонов добавил, что знания местности и участие местных жителей отдают противнику тактическое преимущество.

Напомним, руководитель специального штаба по помощи Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг прокомментировал стратегические результаты украинского наступления на Курщине. Он подчеркнул, что РФ не переместила значительные боевые подразделения из Донбасса в Курск.

Также глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что наступление ВСУ в Курской области стало стратегической проблемой для российского лидера Владимира Путина.

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21:13 Отказался выполнить приказ — как солдата в Хмельницкой области наказал суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий