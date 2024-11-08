Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

Военный психолог Андрей Козинчук высказался о 50-летних на фронте. По его словам, они не штурмуют посадки, но все равно очень полезны.

Об этом Андрей Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 8 ноября.

Польза 50-летних на фронте

Козинчук отметил, что многие мужчины в возрасте более 50 лет в его подразделении решили пойти на службу добровольно. По его словам, большинство из них служили в армии еще в 90-х годах, когда армия Украины только формировалась.

Военный психолог отметил, что их опыт не совсем релевантен для нынешних реалий войны.

"У меня в подразделении они, как правило, техники-механики, водители, ремонтники", — добавил Козинчук.

Напомним, Козинчук отметил, что темпы пополнения старых бригад новыми военнослужащими в рамках мобилизации остаются медленными.

Также в конце октября секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что в течение следующих трех месяцев планируется призвать еще более 160 тысяч человек. В то же время глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут высказал мнение, что эти цифры не соответствуют реальности.