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Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

8 ноября 2024 г. 12:22

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12:22 Военный психолог Козинчук объяснил пользу 50-летних на фронте

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17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

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Военный психолог Андрей Козинчук высказался о 50-летних на фронте. По его словам, они не штурмуют посадки, но все равно очень полезны.

Об этом Андрей Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 8 ноября.

Польза 50-летних на фронте

Козинчук отметил, что многие мужчины в возрасте более 50 лет в его подразделении решили пойти на службу добровольно. По его словам, большинство из них служили в армии еще в 90-х годах, когда армия Украины только формировалась.

Военный психолог отметил, что их опыт не совсем релевантен для нынешних реалий войны.

"У меня в подразделении они, как правило, техники-механики, водители, ремонтники", — добавил Козинчук.

Напомним, Козинчук отметил, что темпы пополнения старых бригад новыми военнослужащими в рамках мобилизации остаются медленными.

Также в конце октября секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что в течение следующих трех месяцев планируется призвать еще более 160 тысяч человек. В то же время глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут высказал мнение, что эти цифры не соответствуют реальности.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:44 В TikTok появилась новая функция для меломанов — как она работает

13:36 В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела

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20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

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17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

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