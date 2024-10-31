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Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

31 жовтня 2024 р. 10:35

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17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

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13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

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Військовий психолог Андрій Козінчук заявив про повільні темпи поповнення новими військами старих бригад в рамках мобілізації. Мовляв, новим бригадам дають зброю, проте, там не вистачає бойового злагодження, а раніше сформовані бригади повільно поповнюють новими бійцями.

Про це він висловився в ефірі Ранок.LIVE 31 жовтня. 

Старим бригадам дають невелику кількість нових військових

Андрій Козінчук заявив, що, на його думку,  було б краще доукомплектувати старі бригади, оскільки там вже сформоване бойове злагодження на відміну від нових бригад.

"Дійсно логічніше було б доукомплектувати ті бригади, які є. Але знову ж таки тут втрачається час на злагодження. Ніхто не приділяє увагу саме злагодженню, вони проходять базову загальну військову підготовку. Якщо приймуть рішення про 160 тисяч мобілізації — це дасть можливість створити кілька бригад. Ми зараз говоримо про кількісний показник. Мене трохи свербить за якісний показник — це бусифіковані красавчики 73 року народження чи все-таки буде якась програма по заохоченню? Коли люди самі захочуть іти, для нас дуже важливо зробити це якісним показником", — заявив Козінчук.

Також військовий розповів, що наразі служить у старій бригаді, де існує гостра нестача кадрів. Її поповнюють вкрай повільними темпами.

"Я служу в старій бригаді, і в нас є проблема з кадровим голодом. Дуже багато поранених, є загиблі звісно. Треба люди. Нам їх ніхто не обіцяє і дають дуже помалу — 10-50 чоловік за один період", — сказав він.

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10:38 У Львові ексдиректорка виписувала премії мамі — як її покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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