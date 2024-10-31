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Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

31 октября 2024 г. 10:35

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17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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Военный психолог Андрей Козинчук заявил о медленных темпах пополнения новыми войсками старых бригад в рамках мобилизации. Мол, новым бригадам дают оружие, однако там не хватает боевого слаживания, а ранее сложившиеся бригады медленно пополняют новыми бойцами.

Об этом он высказался в эфире Ранок.LIVE 31 октября.

Старым бригадам дают небольшое количество новых военных

Андрей Козинчук заявил, что, по его мнению, было бы лучше доукомплектовать старые бригады, поскольку там уже сформировано боевое слаживание в отличие от новых бригад.

"Действительно логичнее было бы доукомплектовать те бригады, которые есть. Но опять же здесь теряется время на слаживание. Никто не уделяет внимание именно слаживанию, они проходят базовую общую военную подготовку. Если примут решение о 160 тысячах мобилизации — это даст возможность создать несколько бригад. Мы сейчас говорим о количественном показателе. Меня немного чешется за качественный показатель — это бусифицированные красавчики 73 года рождения или все-таки будет какая-то программа по поощрению? Когда люди сами захотят идти, для нас очень важно сделать это качественным показателем", — заявил Козинчук.

Также военный рассказал, что служит в старой бригаде, где существует острая нехватка кадров. Ее пополняют очень медленными темпами.

"Я служу в старой бригаде, и у нас есть проблема с кадровым голодом. Очень много раненых, есть погибшие конечно. Надо люди. Нам их никто не обещает и дают очень медленно — 10-50 человек за один период", — сказал он.

Напомним, в Украине усилят контроль над нарушениями мобилизации и военного учета. Юристы объяснили, какими будут обновлены принципы мобилизации.

Также юрист рассказала, будут ли наказывать работников ТЦК, которые будут разглашать данные о днях и местах, где будут раздавать повестки.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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