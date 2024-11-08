Військовий психолог Козінчук пояснив користь 50-річних на фронті

Військовий психолог Андрій Козінчук висловився про 50-річних на фронті. За його словами, вони не штурмують посадки, але все одно дуже корисні.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 8 листопада.

Користь 50-річних на фронті

Козінчук зазначив, що багато чоловіків у віці понад 50 років у його підрозділі вирішили піти на службу добровільно. За його словами, більшість з них служили в армії ще в 90-х роках, коли армія України тільки формувалася.

Військовий психолог наголосив, що їхній досвід не зовсім релевантний для теперішніх реалій війни.

"У мене в підрозділі вони, як правило, техніки-механіки, водії, ремонтники", — додав Козінчук.

Нагадаємо, Козінчук зазначив, що темпи поповнення старих бригад новими військовослужбовцями в рамках мобілізації залишаються повільними.

Також наприкінці жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко повідомив, що протягом наступних трьох місяців планується призвати ще понад 160 тисяч осіб. Водночас голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут висловив думку, що ці цифри не відповідають реальності.