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Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

22 ноября 2024 г. 13:48

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13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

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12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

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10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

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08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
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23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

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20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

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19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

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Россия недавно атаковала Днепр новой баллистической ракетой, из-за чего в рамках соблюдения мер безопасности ряд посольств временно прекратил работу в связи с повышением возможной угрозы массированной атаки. Кроме того, Верховная Рада отменила заседание из-за мер безопасности. Впрочем, по мнению военного, атака России на Раду маловероятна, ведь в этом нет никакой логики.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный Кирилл Сазонов.

Насколько реален удар РФ по Верховной Раде

Кирилл Сазонов прокомментировал слухи о возможной атаке, заявив, что такой шаг не имеет стратегического смысла. Он добавил, что даже если бы Россия решилась на такой шаг, то президент и главка так или иначе продолжат выполнять свои обязанности, а система госуправления останется стабильной.

"Я не думаю, что враг будет бить по Верховной раде. Это не имеет никакого смысла. Управление страной не будет потеряно. Все равно остается президент, главнокомандующий и вся структура, как работает Верховная Рада. Это ничего не даст, но Запад отреагирует достаточно серьезно, это военное преступление", — высказался Сазонов.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ракета, которой Россия атаковала на днях Днепр, имеет все признаки новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Также Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины подтвердил факт использования межконтинентальной баллистической ракеты против Украины, поэтому Украина стала первой страной в мире, против которой было применено подобное оружие.

Добавим, что народный депутат Тарас Батенко в эфире НТА сообщал, что российские захватчики могут нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины, такую ​​же информацию в эфире Ранок.LIVE высказал народный депутат Александр Федиенко.

Тем временем Офис президента в пятницу, 22 ноября, продолжает работать в обычном режиме, обеспечивая выполнение всех необходимых мер безопасности.

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15:09 Буданов ответил, сколько баллистических ракет "Кедр" у России

14:59 В Одессе производитель зубов дракона обманул государство на 8 млн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:59 Кабмин повысит размер выплат семьям погибших защитников

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