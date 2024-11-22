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Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

22 листопада 2024 р. 10:37

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10:37Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

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08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
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23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

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Засідання Верховної Ради, яке було заплановане на 22 листопада, скасували через безпекові питання. Напередодні ширилась інформація про загрозу російського удару по будівлі парламенту.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE

Скасування засідання Верховної Ради

Федієнко підтвердив скасування засідання Ради через безпекові питання, зауваживши, що депутати зазвичай проводять більшу частину часу поза парламентом, виконуючи обов’язки на окрузі або допомагаючи на фронті. 

"Моя особиста думка, що Путін і Росія точно ніколи не буде бити по урядовому кварталу, бо їм потрібно все одно з кимось комунікувати. Зараз є єдине легітимно обране: президент і Кабмін, обрані парламентом. Будь-яка війна все одно завершується перемовним процесом", — наголосив народний обранець. 

Водночас про скасування засідання також заявив народний депутат Олексій Гончаренко

Що передувало

Нагадаємо, 21 листопада народний депутат Тарас Батенко заявив, що окупанти можуть завдати ракетного удару по Верховній Раді. Це пов'язано з тим, що очільник Кремля Володимир Путін може максимально підвищити ставки у війні проти України.

Додамо, у четвер російські війська вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету "Рубіж"

На це відреагував Президент України Володимир Зеленський. 

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10:57 Працівники Одеського ТЦК торгували відстрочками — деталі схеми

10:56 Експерти розкрили дані про нову ракету "Орешнік" — що там не так

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:23 У Миколаєві комунальник наводив ракети на місто — подробиці

10:19 У мережі показали рівень готовності Подільського мосту — фото

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21 листопада 2024
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23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

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20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

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19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

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