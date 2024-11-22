Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Засідання Верховної Ради, яке було заплановане на 22 листопада, скасували через безпекові питання. Напередодні ширилась інформація про загрозу російського удару по будівлі парламенту.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Скасування засідання Верховної Ради

Федієнко підтвердив скасування засідання Ради через безпекові питання, зауваживши, що депутати зазвичай проводять більшу частину часу поза парламентом, виконуючи обов’язки на окрузі або допомагаючи на фронті.

"Моя особиста думка, що Путін і Росія точно ніколи не буде бити по урядовому кварталу, бо їм потрібно все одно з кимось комунікувати. Зараз є єдине легітимно обране: президент і Кабмін, обрані парламентом. Будь-яка війна все одно завершується перемовним процесом", — наголосив народний обранець.

Водночас про скасування засідання також заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

Що передувало

Нагадаємо, 21 листопада народний депутат Тарас Батенко заявив, що окупанти можуть завдати ракетного удару по Верховній Раді. Це пов'язано з тим, що очільник Кремля Володимир Путін може максимально підвищити ставки у війні проти України.

Додамо, у четвер російські війська вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету "Рубіж".

На це відреагував Президент України Володимир Зеленський.