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Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

22 ноября 2024 г. 10:37

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08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

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23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

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20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Заседание Верховной Рады, которое было запланировано на 22 ноября, отменили из-за вопросов безопасности. Накануне распространялась информация об угрозе российского удара по зданию парламента.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Отмена заседания Верховной Рады

Федиенко подтвердил отмену заседания Рады из-за вопросов безопасности, отметив, что депутаты обычно проводят большую часть времени вне парламента, исполняя обязанности в округе или помогая на фронте.

"Мое личное мнение, что Путин и Россия точно никогда не будет бить по правительственному кварталу, потому что им нужно все равно с кем-то коммуникировать. Сейчас есть единственное легитимно избранное: президент и Кабмин, избранные парламентом. Любая война все равно завершается переговорным процессом", — подчеркнул народный избранник.

В то же время об отмене заседания также заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Что предшествовало

Напомним, 21 ноября народный депутат Тарас Батенко заявил, что оккупанты могут нанести ракетный удар по Верховной Раде. Это связано с тем, что глава Кремля Владимир Путин может максимально повысить ставки в войне против Украины.

В четверг российские войска впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж".

На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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11:57 В Одессе выделят 30 млн на ремонт поврежденных россиянами домов

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11:27 Не хотел учиться — на Одесчине дядя проломил голову школьнику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

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