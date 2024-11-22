Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Заседание Верховной Рады, которое было запланировано на 22 ноября, отменили из-за вопросов безопасности. Накануне распространялась информация об угрозе российского удара по зданию парламента.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Отмена заседания Верховной Рады

Федиенко подтвердил отмену заседания Рады из-за вопросов безопасности, отметив, что депутаты обычно проводят большую часть времени вне парламента, исполняя обязанности в округе или помогая на фронте.

"Мое личное мнение, что Путин и Россия точно никогда не будет бить по правительственному кварталу, потому что им нужно все равно с кем-то коммуникировать. Сейчас есть единственное легитимно избранное: президент и Кабмин, избранные парламентом. Любая война все равно завершается переговорным процессом", — подчеркнул народный избранник.

В то же время об отмене заседания также заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Что предшествовало

Напомним, 21 ноября народный депутат Тарас Батенко заявил, что оккупанты могут нанести ракетный удар по Верховной Раде. Это связано с тем, что глава Кремля Владимир Путин может максимально повысить ставки в войне против Украины.

В четверг российские войска впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж".

На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.