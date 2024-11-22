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Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

22 листопада 2024 р. 13:48

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10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

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Росія нещодавно атакувала Дніпро новою балістичною ракетою через що у рамках дотримання заходів безпеки низка посольств тимчасово припинила роботу у зв'язку з підвищенням можливої ​​загрози масованої атаки. Крім того, Верховна Рада скасувала засідання через безпекові заходи. Втім, на думку військового, атака Росії на Раду малоймовірна, адже не має ніякої логіки.

Про це зокрема в ефірі Ранок.LIVE заявив військовий Кирило Сазонов.

Наскільки реальний удар РФ по Верховній Раді

Кирило Сазонов  прокоментував чутки про можливу атаку, заявивши, що такий крок не має стратегічного сенсу. Він додав, що навіть якби Росія наважилась на такий крок, то президент і головком так чи інакше продовжать виконувати свої обов’язки, а система держуправління залишиться стабільною.

"Я не думаю, що ворог буде бити по Верховній раді. Це не має ніякого сенсу. Керування країною не буде втрачене. Все одно лишається президент, головнокомандувач і вся структура, як працює Верховна Рада. Це нічого не дасть, але Захід відреагує досить серйозно, це військовий злочин", — висловився Сазонов.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленский підтвердив, що ракета, якою Росія атакувала днями Дніпро має всі ознаки нової міжконтинентальної балістичної ракети.

Також Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України підтвердив факт використання міжконтинентальної балістичної ракети проти України, тож Україна стала першою країною у світі, проти якої було застосовано подібну зброю.

Додамо, що народний депутат Тарас Батенко в ефірі НТА повідомляв, що російські загарбники можуть завдати ракетного удару по Верховній Раді України, таку ж інформацію в ефірі Ранок.LIVE висловив народний депутат Олександр Федієнко.

Тим часом Офіс президента у п'ятницю, 22 листопада, продовжує працювати у звичайному режимі, забезпечуючи виконання всіх необхідних заходів безпеки. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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