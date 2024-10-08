Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ arrow
Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

8 октября 2024 г. 17:19

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

Старший лейтенант ВСУ Николай Мельник высказался против смягчения ответственности военных, самовольно покидающих свои части. Он подчеркнул, что общество часто закрывает глаза на подобные действия, а наказания для нарушителей иногда вообще отсутствуют.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE во вторник, 8 октября.

Военный прокомментировал случаи СЗЧ

Такая безнаказанность, по словам Мельника, негативно влияет на моральное состояние других военных.

"Бойцы видят, что те, кто идут в С3Ч, фактически не имеют никакой ответственности и, соответственно, они начинают думать: "Почему я должен выполнять те или иные задачи? Почему я должен тратить свою жизнь тогда, когда другие этого не делают и прекрасно себя чувствуют?", — подчеркнул офицер.

Напомним, ранее Новини.LIVE объясняли в статье, каким образом военнослужащие могут вернуться в ВСУ после самовольного ухода из части и что для этого нужно обязательно сделать.

Также депутаты в Верховной Раде рассматривают способы ужесточения ответственности за самовольное оставление части.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:59 В Кривом Роге полиция открыла дело из-за смерти экс-кандидата в мэры Шевчика

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

17:40 Окончание отсрочки — нужно ли сразу идти в ТЦК

17:32 В Укргидрометцентре порадовали украинцев потеплением завтра

17:21 Шевченко и Суркис сыграют за сборную Украины на международном турнире

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:21 Придумали новую тактику — в Одесской области задержали большую группу уклонистов

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

17:15 Хакеры ФСБ получили приговоры за кибератаки на госорганы Украины

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

17:05 Российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харькове — есть погибший

17:59 В Кривом Роге полиция открыла дело из-за смерти экс-кандидата в мэры Шевчика

17:40 Окончание отсрочки — нужно ли сразу идти в ТЦК

17:32 В Укргидрометцентре порадовали украинцев потеплением завтра

17:21 Шевченко и Суркис сыграют за сборную Украины на международном турнире

17:21 Придумали новую тактику — в Одесской области задержали большую группу уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:15 Хакеры ФСБ получили приговоры за кибератаки на госорганы Украины

17:05 Российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харькове — есть погибший

16:57 Зеленский на Ставке определил приоритеты для украинского ОПК на 2025 год

16:53 Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 млрд — в чем причина

16:48 В Полтавской области хотят запретить Telegram — что известно

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:06 Нардеп пожаловалась на мизерные пенсии ветеранов, которые возвращаются с войны

Text

13:00 Ракетный удар по Харькову и План победы Украины - эфир День.

Text

10:25 Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Text

08:00 План победы Украины и новые правила мобилизации в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии