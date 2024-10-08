Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Старший лейтенант ВСУ Николай Мельник высказался против смягчения ответственности военных, самовольно покидающих свои части. Он подчеркнул, что общество часто закрывает глаза на подобные действия, а наказания для нарушителей иногда вообще отсутствуют.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE во вторник, 8 октября.

Военный прокомментировал случаи СЗЧ

Такая безнаказанность, по словам Мельника, негативно влияет на моральное состояние других военных.

"Бойцы видят, что те, кто идут в С3Ч, фактически не имеют никакой ответственности и, соответственно, они начинают думать: "Почему я должен выполнять те или иные задачи? Почему я должен тратить свою жизнь тогда, когда другие этого не делают и прекрасно себя чувствуют?", — подчеркнул офицер.

Напомним, ранее Новини.LIVE объясняли в статье, каким образом военнослужащие могут вернуться в ВСУ после самовольного ухода из части и что для этого нужно обязательно сделать.

Также депутаты в Верховной Раде рассматривают способы ужесточения ответственности за самовольное оставление части.