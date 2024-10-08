Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що в міністра оборони України Рустема Умєрова непогана комунікація з Офісом президента, але не дуже добра зі своїми "клієнтами". На його думку, міністру потрібно зосередитись на належному забезпеченні військових.

Про це Андрій Козінчук заявив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Чому Умєрова закликають іти у відставку

Козінчук відреагував на публікацію Марії Берлінської, яка розкритикувала діяльність міністра оборони Рустема Умєрова. Він підтримав її, зазначивши, що забезпечення військових, зокрема, артилерійськими снарядами та дронами, залишається на низькому рівні.

"Дивіться: є бійці і нема чим воювати. От хто повинен забезпечувати? Це якраз логістика Міністерства оборони", — сказав він.

Військовий також наголосив, що Міністерство оборони повинно налагодити комунікацію з військовими, назвавши цю ситуацію критичною.

Що передувало

Засновниця "Центру підтримки аерозвідки" Марія Берлінська 7 жовтня у власній авторській колонці на "Українській правді" опублікувала статтю, де закликала Рустема Умєрова піти у відставку. Вона навела там сім аргументів, які вважає достатніми для того, щоб він покинув посаду міністра оборони України. Серед них — відсутність налагодження системних та зрозумілих процесів управління в Міноборони, нечіткі задачі військовим, нецензурна лексика та відсутність конкретики.

Нагадаємо, нещодавно у Forbes з'явилась стаття, що Офіс президента України нібито готує серйозні кадрові зміни в оборонному секторі. Мовляв, незабаром у відставку підуть глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов, міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський.