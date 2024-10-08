Военный психолог отреагировал на призывы отправить Умерова в отставку

Военный психолог Андрей Козинчук заявил, что у министра обороны Украины Рустема Умерова неплохая коммуникация с Офисом президента, но не очень хорошая со своими "клиентами". По его мнению, министру следует сосредоточиться на надлежащем обеспечении военных.

Об этом Андрей Козинчук заявил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 8 октября.

Почему Умерова призывают уходить в отставку

Козинчук отреагировал на публикацию Марии Берлинской, раскритиковавшей деятельность министра обороны Рустема Умерова. Он поддержал ее, отметив, что обеспечение военных, в частности артиллерийскими снарядами и дронами, остается на низком уровне.

"Смотрите: есть бойцы и нечем воевать. Вот кто должен обеспечивать? Это как раз логистика Министерства обороны", — сказал он.

Военный также отметил, что Министерство обороны должно наладить коммуникацию с военными, назвав эту ситуацию критической.

Что предшествовало

Основательница "Центра поддержки аэразведки" Мария Берлинская 7 октября в собственной авторской колонке на "Украинской правде" опубликовала статью, где призвала Рустема Умерова уйти в отставку. Она привела там семь аргументов, которые считает достаточным для того, чтобы он покинул пост министра обороны Украины. Среди них — отсутствие налаживания системных и понятных процессов управления в Минобороны, нечеткие задачи военным, нецензурная лексика и отсутствие конкретики.

Напомним, недавно у Forbes появилась статья, что Офис президента Украины якобы готовит серьезные кадровые изменения в оборонном секторе. Мол, скоро в отставку пойдут глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.