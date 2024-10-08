Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник висловився проти пом'якшення відповідальності військових, які самовільно залишають свої частини. Він підкреслив, що суспільство часто закриває очі на подібні дії, а покарання для порушників іноді взагалі відсутні.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Військовий прокоментував випадки СЗЧ

Така безкарність, його словами Мельника, негативно впливає на моральний стан інших військових.

"Бійці бачать, що ті, хто йдуть у С3Ч, фактично не мають жодної відповідальності й, відповідно, вони починають думати: "Чому я маю виконувати ті чи інші задачі? Чому я маю витрачати своє життя тоді, як інші цього не роблять і прекрасно себе почувають?", — наголосив офіцер.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE пояснювали у статті, яким чином військовослужбовці можуть повернутися до ЗСУ після самовільного залишення частини та що для цього потрібно обов'язково зробити.

Також депутати у Верховній Раді розглядають способи посилення відповідальності за самовільне залишення частини.