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Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

08 жовтня 2024 р. 17:19

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17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

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17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

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15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

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Старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник висловився проти пом'якшення відповідальності військових, які самовільно залишають свої частини. Він підкреслив, що суспільство часто закриває очі на подібні дії, а покарання для порушників іноді взагалі відсутні.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Військовий прокоментував випадки СЗЧ

Така безкарність, його словами Мельника, негативно впливає на моральний стан інших військових.

"Бійці бачать, що ті, хто йдуть у С3Ч, фактично не мають жодної відповідальності й, відповідно, вони починають думати: "Чому я маю виконувати ті чи інші задачі? Чому я маю витрачати своє життя тоді, як інші цього не роблять і прекрасно себе почувають?", — наголосив офіцер.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE пояснювали у статті, яким чином військовослужбовці можуть повернутися до ЗСУ після самовільного залишення частини та що для цього потрібно обов'язково зробити.

Також депутати у Верховній Раді розглядають способи посилення відповідальності за самовільне залишення частини.

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19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

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