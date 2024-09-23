Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Война в Украине, вероятно, закончится уже в 2025 году. Это связано с тем, что Россия может столкнуться с критическими проблемами.

Об этом заявил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Когда закончится война в Украине

По словам военного, война в Украине может закончиться в 2025 году, потому что Россия может столкнуться с критическими проблемами.

Сазонов отметил, что, прежде всего, речь идет об исчерпании ресурсов в РФ, таких, как боеприпасы, и недостаточном количестве личного состава.

"Возможно, будут переговоры, которые чем-то завершатся. […] Возможно, эта война затянется на годы, будет дряблой, как 16-17 года: позиционные бои, нанесение ударов по тылу, летают дроны, летают ракеты", — высказался военный.

Напомним, аналитики ISW заявили, что украинская операция в Курской области большая проблема для России, ведь ей придется перебрасывать силы из Украины. Пока там сосредоточено 40 тысяч россиян и количество войск планируют увеличить до 60-70 тысяч оккупантов.