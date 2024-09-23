Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году arrow
Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

23 сентября 2024 г. 13:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Text

11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Text

08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2024
Text

19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Text

11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Text

08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2024
Text

19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

Война в Украине, вероятно, закончится уже в 2025 году. Это связано с тем, что Россия может столкнуться с критическими проблемами.

Об этом заявил военный Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Когда закончится война в Украине

По словам военного, война в Украине может закончиться в 2025 году, потому что Россия может столкнуться с критическими проблемами.

Сазонов отметил, что, прежде всего, речь идет об исчерпании ресурсов в РФ, таких, как боеприпасы, и недостаточном количестве личного состава.

"Возможно, будут переговоры, которые чем-то завершатся. […] Возможно, эта война затянется на годы, будет дряблой, как 16-17 года: позиционные бои, нанесение ударов по тылу, летают дроны, летают ракеты", — высказался военный.

Напомним, аналитики ISW заявили, что украинская операция в Курской области большая проблема для России, ведь ей придется перебрасывать силы из Украины. Пока там сосредоточено 40 тысяч россиян и количество войск планируют увеличить до 60-70 тысяч оккупантов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:31 Караваев раскрыл подробности того, как его семья пережила оккупацию

14:25 На вручении The Golden Plate Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими

14:24 Ощадбанк изменил срок действия платежных карт клиентов

14:17 Фитнес-тренер и потасовка с медиками — начальник одесского ТЦК раскрыл подробности громких скандалов

14:15 Взятки за бизнес в колонии — СБУ сообщила детали коррупционной схемы чиновника Минюста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

14:04 Украина в последний раз перейдет на зимнее время — когда нужно перевести часы

13:47 В Одессе внедрили новые методы борьбы с браконьерами и черными лесорубами

13:43 Украинцы могут обжаловать штраф от ТЦК — адвокат объяснил, когда и как это возможно

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

14:31 Караваев раскрыл подробности того, как его семья пережила оккупацию

14:25 На вручении The Golden Plate Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими

14:24 Ощадбанк изменил срок действия платежных карт клиентов

14:17 Фитнес-тренер и потасовка с медиками — начальник одесского ТЦК раскрыл подробности громких скандалов

14:15 Взятки за бизнес в колонии — СБУ сообщила детали коррупционной схемы чиновника Минюста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:04 Украина в последний раз перейдет на зимнее время — когда нужно перевести часы

13:47 В Одессе внедрили новые методы борьбы с браконьерами и черными лесорубами

13:43 Украинцы могут обжаловать штраф от ТЦК — адвокат объяснил, когда и как это возможно

13:40 Синоптики предупредили львовян, чего ожидать от погоды завтра

13:29 Тысячи одесситов до вечера остались без воды — когда включат

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Text

11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Text

08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2024
Text

19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине