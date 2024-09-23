Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Війна в Україні, ймовірно, закінчиться вже у 2025 році. Це пов'язано з тим, що Росія може зіткнутися з критичними проблемами.

Про це заявив військовий Кирило Сазонов у ефірі Ранок.LIVE.

Коли закінчиться війна в Україні

За словами військового, війна в Україні може закінчитися у 2025 році, тому що Росія може зіткнутися з критичними проблемами.

Сазонов зауважив, що передусім йдеться про вичерпання ресурсів у РФ, таких як боєприпаси, та недостатню кількість особового складу.

"Можливо, будуть перемовини, які чимось завершаться. […] Можливо, ця війна затягнеться на роки, буде вʼялою, як 16-17 роки: позиційні бої, завдання ударів по тилу, літають дрони, літають ракети", — висловився військовий.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що українська операція у Курській області велика проблема для Росії, адже їй доведеться перекидати сили з України. Наразі там зосереджено 40 тисяч росіян і кількість війська планують збільшити до 60-70 тисяч окупантів.