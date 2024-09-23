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Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

23 вересня 2024 р. 13:15

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11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

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08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

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Війна в Україні, ймовірно, закінчиться вже у 2025 році. Це пов'язано з тим, що Росія може зіткнутися з критичними проблемами.

Про це заявив військовий Кирило Сазонов у ефірі Ранок.LIVE

Коли закінчиться війна в Україні

За словами військового, війна в Україні може закінчитися у 2025 році, тому що Росія може зіткнутися з критичними проблемами.

Сазонов зауважив, що передусім йдеться про вичерпання ресурсів у РФ, таких як боєприпаси, та недостатню кількість особового складу. 

"Можливо, будуть перемовини, які чимось завершаться. […] Можливо, ця війна затягнеться на роки, буде вʼялою, як 16-17 роки: позиційні бої, завдання ударів по тилу, літають дрони, літають ракети", — висловився військовий. 

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що українська операція у Курській області велика проблема для Росії, адже їй доведеться перекидати сили з України. Наразі там зосереджено 40 тисяч росіян і кількість війська планують збільшити до 60-70 тисяч окупантів. 

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